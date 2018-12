Flat tax | Aumenta la convenienza per le Partite IVA

La Flat tax allarga il divario tra autonomi e dipendenti. A tutto vantaggio dei primi : Il regime forfettario potenziato dal 2019 allarga il solco tra i lavoratori autonomi e i dipendenti. Ma anche tra i titolari di partita Iva tassati con l’Irpef e quelli che beneficeranno della cosiddetta flat tax prevista dalla legge di Bilancio...

Flat tax solo per partite Iva - la convenienza arriva al 30% : La Flat tax è stata uno dei capisaldi della campagna elettorale della Lega. Ma per il momento il progetto è stato rimandato a data da destinarsi. In compenso, il governo giallo-verde ha optato per un ...

Flat tax - non ha senso che il governo regali soldi a gente come me : Ma perché si parla così poco o niente del regalo del governo alle partite Iva? Reddito di cittadinanza e quota 100 hanno suscitato tanta attenzione, batti e ribatti e correggi. L’eccezionale regalo a chi guadagna, o più precisamente dichiara, tra i 30 e i 60 mila euro invece è passato quasi sotto silenzio. come se ci fosse una sorta di imbarazzo sia nel sostenere sia nell’attaccare questo provvedimento fiscale. Sto parlando della ...

5 porte per la Flat tax. Ma la riforma è "mini" : La mini flat tax comincia a prendere forma. Il testo varato dal governo ha confermato l'aumento a 65mila euro della soglia dei ricavi e dei compensi per accedere al regime forfettario. E così si ...

Arriva la “Flat tax” : ecco le 5 vie per entrarci : L’aumento dei ricavi e l’eliminazione dei vincoli su beni strumentali e collaboratori impone agli interessati di valutare possibilità e modalità d’accesso al regime agevolato...

La Flat tax tradita e dimenticata : Ma voi sapete che fine ha fatto la Flat tax? Qui ne abbiamo perse le tracce e stiamo iniziando a preoccuparci. Siamo a un passo dal rivolgerci all'infallibile Sciarelli perché le dedichi una puntata ...

Pensionati stranieri - al Sud Flat-tax al 7% : Mentre l'ex viceministro all'Economia e oggi parlamentare di Leu, Stefano Fassina, sottolinea che 'un'altra strada era possibile: concentrando l'extra-deficit sugli investimenti pubblici, in ...

Pensionati - Flat tax al 7% per chi si trasferisce al Sud : Arriva la flat tax per i Pensionati che dall'estero decidono di trasferirsi in una delle regione del Mezzogiorno d'Italia: i redditi saranno tassati solo al 7% per cinque anni. Vale sia per i ...

