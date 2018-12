Fisica | addio al Premio Nobel Roy Jay Glauber | ha gettato le basi della teoria

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) E’ morto il 26 dicembre scorso, all’età di 93 anni, il fisico statunitense Roy Jayper lanel 2005 per avereledell’ottica quantistica: l’annuncioscomparsa è stato dato da “The Optical Society” di cui era membro onorario. Nato a New York il 1 settembre 1925,si laureò inalla Harvard University nel 1946. Professore di scienze ottiche all’Università dell’Arizona, nel 1977 fu nominato professore diteorica alla Harvard University, svolgendo fondamentali ricerche in ottica quantistica, per le quali ha ricevuto vari premi e riconoscimenti. Nel 2005 è stato insignito delper la“per il suo contributo alladei quanticoerenza ottica“, condividendolo con John L. Hall e Theodor W. Hänsch.ha fornito un ...