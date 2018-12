Firenze | Capodanno 2019 | concerti in piazza e molto altro

Gabbani a Milano - Capossela a Roma - Renga-Baby K a Firenze : Capodanno show : Spostandosi a Torino , in piazza Castello sarà allestito un palco dove andrà in scena " Masters of Magic World Tour ", che consiste in 100 minuti di spettacoli di magia realizzati da 30 differenti ...

Capodanno - gli eventi nelle piazze : Renga a Firenze - J-Ax a Pescara : Dopo le 'abbuffate natalizie' in famiglia, si inizia a pensare all’ultima serata dell’anno 2018. Oltre ai cenoni in casa d’amici o parenti, o veglioni nei locali, ci sono tanti eventi musicali gratuiti organizzati in tutta la penisola. Ricordiamo comunque che dopo i tragici fatti del 7 dicembre a Corinaldo, il Viminale ha disposto misure di sicurezza e regole ferree, tanto che alcuni sindaci hanno vietato l’uso degli spray al ...

Capodanno Firenze. Concertone con Renga a Baby K : Francesco Renga e Baby K saranno i protagonisti della lunga notte di Capodanno a piazzale Michelangelo di Firenze, organizzata da

Capodanno a Firenze in Piazzale Michelangelo con Francesco Renga e Baby K : Il concerto di Capodanno 2019 al Piazzale Michelangelo di Firenze avrà come protagonisti i cantanti Francesco Renga e Baby K. Organizzato dal Comune di Firenze e da Radio Bruno, l'evento musicale di San Silvestro sul belvedere fiorentino si svolgerà quest'anno per la terza volta consecutiva. L'ingresso alla piazza fiorentina più famosa sarà libero e possibile a partire dalle ore 21:00. Il veglione canoro di fine anno rappresenterà uno degli ...