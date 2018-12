Fiction in tv nel 2019 | anticipazioni | il ritorno di Montalbano e tutte le novità

La Compagnia del Cigno : nel cast della Fiction di Rai 1 anche Alessio Boni e Anna Valle : La Compagnia del Cigno è il titolo della nuova fiction in sei puntate, ideata e diretta da Ivan Cotroneo, che va in onda in prima serata su Rai 1, a partire da lunedì 7 gennaio. Fra gli attori più famosi in questa fiction ritroviamo anche Alessio Boni, Anna Valle, GiovAnna Mezzogiorno, Alessandro Roja, Stefano Dionisi e Marco Bocci. Ci sono inoltre alcuni giovani attori protagonisti che hanno recitato in ruoli di primo piano, alcuni di loro sono ...

L'amica Geniale - chi è la scrittrice Elena Ferrante? I dettagli nella Fiction sulla vera identità : Da 7 anni a questa parte i lettori di tutto il mondo si stanno domandando chi si nasconda dietro Elena Ferrante , autrice del best-seller L'amica Geniale che ora è diventata una fiction Rai neanche a ...

Giorgio Pasotti a Blogo : "Con Vanessa Incontrada non solo nella Fiction - possibile un varietà insieme" (VIDEO) : Giorgio Pasotti torna ad affiancare Vanessa Incontrada su Rai1 in un film tv diretto da Andrea Porporati dal titolo I nostri figli. Il tv movie, in onda stasera in prima serata, racconta una grande scelta d’amore, responsabilità e coraggio, quella di una coppia con due figli che decide di accogliere nella propria famiglia tre bambini orfani, piccole vittime innocenti - sopravvissute al contrario della madre - della follia omicida del loro ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella Fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

Nero a metà - Alessia Barella a Blogo : "Io nella Fiction amante di Claudio Amendola - poteva andarmi peggio!" (VIDEO) : Ai microfoni di Blogo, Alessia Barela ha presentato Cristina, il personaggio che interpreta in Nero a metà, la fiction in sei serate al via su Rai1 stasera, lunedì 19 novembre (anticipazioni e live). L'attrice ha raccontato:Cristina è l'amante di Carlo Guerrieri, interpretato da Claudio Amendola. Lavora in una edicola in Piazza Vittorio in una Roma vivace, multietnica, contraddittoria e difficile. È una donna con le sue fragilità, ironica, ...

Serena Rossi nei Panni di Mia Martini - nella Fiction Rai - Mimì! : Grande attesa per la serie Mimì pRossimamente in onda sulla Rai. Serena Rossi interpreta Mia Martini. Gli inizi della carriera e i tormenti interiori! Tutto quello che c’è da sapere! Dopo i successi riscontati dalle docu-Fiction in onore di grandi personaggi dello spettacolo italiano. “In Arte Nino” che ha raccontato la gioventù di Manfredi, e “Principe Libero” in onore di Fabrizio De Andrè, approda in tv la mini serie Mimì dedicata a Mia ...

'Nero a metà' - Claudio Amendola nella Fiction di Rai1 : Claudio Amendola torna su Rai1 dal 19 novembre con la sua carica di umanità e di umorismo nei panni di un ispettore nella serie 'Nero a metà' di Marco Pontecorvo, coproduzione Rai fiction - Cattleya ...

Ufficiale la data di messa in onda di Nero a Metà : Claudio Amendola tra luce e buio nella nuova Fiction di Rai1 : Ufficiale la data di messa in onda di Nero a Metà, la nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola che andrà in onda nel prime time al lunedì sera prendendo il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Continua con successo il lunedì "crime" della rete ammiraglia Rai che riporterà in tv Claudio Amendola "con un personaggio carico di umanità e di umorismo" ovvero l’ispettore di polizia Carlo Guerrieri. Secondo quanto rivela la sinossi della serie ...

Lorella Cuccarini ne L’Isola di Pietro 2 : la showgirl debutta nella Fiction : Lorella Cuccarini ne L’Isola di Pietro 2 debutterà questa sera, domenica 28 ottobre, con il suo nuovo ruolo ma, soprattutto, con la possibilità che la sua Isabella possa essere il possibile interesse amoroso di Pietro. Dopo il grande successo della prima puntata, la fiction torna in onda con delle novità importanti sul caso della morte di Giulia ma anche nuovi dettagli su un nuovo caso tutto da risolvere. QUALE SARA’ IL RUOLO DI ...

