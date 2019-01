La Compagnia del Cigno : sette ragazzi - un conservatorio ed un professore bastardo nella nuova Fiction di Rai 1 : La Compagnia del Cigno - Alessio Boin e Anna Valle La Compagnia del Cigno, al via questa sera su Rai 1, è un progetto impegnativo, ricco di collaborazioni e morto articolato, poichè si muove nel mondo della musica ma affronta anche tematiche sociali. Le sei puntate, scritte e dirette da Ivan Cotroneo e prodotte da Indigo Film con Rai fiction, è a metà tra un coming of age e una dramedy contemporanea, un romanzo di formazione in cui si ...

La Dottoressa Giò - chi avrà un ruolo da protagonista nella Fiction con Barbara D’Urso? Sua sorella - Eleonora : Carramba che sorpresa: nel cast del reboot de La Dottoressa Giò, al fianco della protagonista Barbara d’Urso, ci sarà sua sorella minore. Proprio a Eleonora d’Urso, anche lei attrice professionista, spetterà il ruolo di Chiara, una donna dolce e paziente che avrà a che fare con le vicende della Dottoressa Giorgia Basile (Giò per gli amici e per i telespettatori di Canale 5). Questa è la prima volta che Barbara e Eleonora – ...

Fiction in tv nel 2019 - anticipazioni : il ritorno di Montalbano e tutte le novità : I fan di vecchie glorie come “La Dottoressa Giò” o il “Commissario Montalbano” possono esultare e segnarsi in agenda la data precisa di messa in onda, mentre gli amanti delle Fiction italiane saranno felici di scoprire quante belle novità ha in serbo il 2019 per loro: si passa da “Il nome della rosa” di Umberto Eco che diventa una serie tv con John Turturro nei panni del protagonista ad una produzione ...

Anna Valle nella Fiction La compagnia del cigno : «La mia Irene tra musica e dolore» : L'amore di sette ragazzi per la musica è al centro de La compagnia del cigno , la nuova fiction di Rai 1 ideata da Ivan Cotroneo, con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle , in onda a partire da ...

Tutte le Fiction che vedremo nel 2019 - : Mentre i genitori cercano faticosamente di rifarsi una vita normale, i ragazzi trasformano il centro città ridotto in macerie nel loro quartier generale, lontano dal mondo dei «grandi». Raiuno - ...

La Compagnia del Cigno : nel cast della Fiction di Rai 1 anche Alessio Boni e Anna Valle : La Compagnia del Cigno è il titolo della nuova fiction in sei puntate, ideata e diretta da Ivan Cotroneo, che va in onda in prima serata su Rai 1, a partire da lunedì 7 gennaio. Fra gli attori più famosi in questa fiction ritroviamo anche Alessio Boni, Anna Valle, GiovAnna Mezzogiorno, Alessandro Roja, Stefano Dionisi e Marco Bocci. Ci sono inoltre alcuni giovani attori protagonisti che hanno recitato in ruoli di primo piano, alcuni di loro sono ...

L'amica Geniale - chi è la scrittrice Elena Ferrante? I dettagli nella Fiction sulla vera identità : Da 7 anni a questa parte i lettori di tutto il mondo si stanno domandando chi si nasconda dietro Elena Ferrante , autrice del best-seller L'amica Geniale che ora è diventata una fiction Rai neanche a ...

Giorgio Pasotti a Blogo : "Con Vanessa Incontrada non solo nella Fiction - possibile un varietà insieme" (VIDEO) : Giorgio Pasotti torna ad affiancare Vanessa Incontrada su Rai1 in un film tv diretto da Andrea Porporati dal titolo I nostri figli. Il tv movie, in onda stasera in prima serata, racconta una grande scelta d’amore, responsabilità e coraggio, quella di una coppia con due figli che decide di accogliere nella propria famiglia tre bambini orfani, piccole vittime innocenti - sopravvissute al contrario della madre - della follia omicida del loro ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella Fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

Nero a metà - Alessia Barella a Blogo : "Io nella Fiction amante di Claudio Amendola - poteva andarmi peggio!" (VIDEO) : Ai microfoni di Blogo, Alessia Barela ha presentato Cristina, il personaggio che interpreta in Nero a metà, la fiction in sei serate al via su Rai1 stasera, lunedì 19 novembre (anticipazioni e live). L'attrice ha raccontato:Cristina è l'amante di Carlo Guerrieri, interpretato da Claudio Amendola. Lavora in una edicola in Piazza Vittorio in una Roma vivace, multietnica, contraddittoria e difficile. È una donna con le sue fragilità, ironica, ...

Serena Rossi nei Panni di Mia Martini - nella Fiction Rai - Mimì! : Grande attesa per la serie Mimì pRossimamente in onda sulla Rai. Serena Rossi interpreta Mia Martini. Gli inizi della carriera e i tormenti interiori! Tutto quello che c’è da sapere! Dopo i successi riscontati dalle docu-Fiction in onore di grandi personaggi dello spettacolo italiano. “In Arte Nino” che ha raccontato la gioventù di Manfredi, e “Principe Libero” in onore di Fabrizio De Andrè, approda in tv la mini serie Mimì dedicata a Mia ...