Ferrari | gli auguri per il futuro alle porte

Stadio Ferraris - inizia la ristrutturazione : Genoa e Samp vogliono acquistarlo : 'Una questione culturale': Marco Giampaolo ha definito proprio così, dopo la vittoria sul Chievo, l'eterna querelle sul prato del Ferraris. Un mezzo disastro, tanto da avere costretto il tecnico ...

Sampdoria-Chievo - ma che gol ha fatto Quagliarella? Il colpo di tacco fa impazzire il Ferraris [VIDEO] : Fabio Quagliarella firma un gol bellissimo contro il Chievo Verona: l’attaccante della Sampdoria apre la marcature con un fantastico colpo di tacco al volo Fabio Quagliarella ci ha abituato a gol fantastici nella sua carriera ma, inevitabilmente, ogni volta che segna il ‘prossimo’ gol da far sgranare gli occhi, non si può far altro che restare a bocca aperta. Quagliarella apre le marcature di Sampdoria-Chievo alla sua ...

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

F1 - Sebastian Vettel scrive una lettera ai tecnici della Ferrari : “Comunichiamo meglio tra noi e rimbocchiamoci le maniche” : Sebastian Vettel ha voluto manifestare la propria vicinanza ai tecnici della Scuderia Ferrari. Il tedesco, dopo un Mondiale 2018 nel quale le delusioni non sono mancate, ha scritto una lettera ai componenti del team sottolineando le qualità della squadra e volendo infondere coraggio rispetto a quel che sarà l’anno prossimo, per provare a battere la Mercedes e riportare finalmente l’iride sotto l’insegna del Cavallino ...

Schumacher - la Ferrari gli dedica una mostra per i suoi 50 anni : Un'occasione speciale per un campione speciale: Michael Schumacher . Con i 50 anni del 7 volte campione del mondo di Formula 1, il Museo Ferrar i dedicherà una mostra speciale a Michael Schumacher che aprirà il 3 gennaio 2019, proprio in occasione del suo compleanno e durerà per alcuni mesi. "Una ...

F1 – La nuova Ferrari cresce bene - Arrivabene ne svela i dettagli : “i motori già girano - ma…” : Il team principal della Ferrari si è addentrato a parlare dei dettagli della nuova Ferrari, che verrà presentata il 15 febbraio 2019 C’è la data di presentazione della nuova Ferrari, il progetto 670 sta prendendo forma e Maurizio Arrivabene non vede l’ora di alzare i veli sulla nuova monoposto del 2019. photo4/Lapresse Il giorno scelto per l’unveiling sarà il 15 febbraio 2019, lì partirà la stagione del team di Maranello ...

Ferrari - Arrivabene fa il bilancio : 'Abbiamo perso in semifinale - nel 2019 vogliamo migliorare' : "Abbiamo perso in semifinale quest'anno, l'anno prossimo vogliamo migliorare". Così Maurizio Arrivabene a Sky Sport 24 nella serata di Caschi d'Oro e Volanti ACI 2018 . Il team principal della Ferrari ha spiegato con una metafora calcistica l'andamento del Mondiale 2918 vinto dalla Mercedes, rilanciando ...

F1 - Sebastian Vettel : “La Mercedes migliore della Ferrari ma ci siamo avvicinati. L’errore in Germania è stato stupido” : Il Mondiale di Formula Uno 2018 ha chiuso i battenti ed è tempo di analisi. Il tedesco Sebastian Vettel, reduce da una stagione nella quale i problemi non sono mancati con la Ferrari, in un’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport, ha affrontato tutti gli argomenti più scottanti che hanno riguardato la stagione terminata qualche settimana fa. Seb ha precisato come la monoposto di Brackley sia stata più costante sotto il profilo della ...

F1 – Duello Ferrari-Mercedes per Mick Schumacher : il figlio di Michael però - sembra aver ‘già deciso’ : Ferrari e Mercedes si contendono Mick Schumacher: il percorso nei motori del figlio di Michael però, parla chiaro Mick Schumacher ha un futuro in F1. Ma con quale scuderia? Talento interessante, gran potenziale e un cognome importante, rendono il figlio del grande Michael Scumacher uno dei profili che ogni scuderia vorrebbe avere nella propria ‘cantera’. Il titolo europeo vinto in Formula 3 ha fugato ogni dubbio restante sulle sue qualità, ...

Ferrari - D. E. Shaw taglia la posizione ribassista : D. E. Shaw, dal 7 dicembre, ha ridimensionato lo short selling su Ferrari dallo 0,59% allo 0,49%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Intanto a Milano, ...

F1 Ferrari - Leclerc miglior rookie del 2018 : SAN PIETROBURGO Charles Leclerc ha vinto di nuovo il premio della FIA come miglior esordiente del motorsport. Il neopilota della Ferrari aveva già conquistato il riconoscimento nel 2017, per aver ...

F1 - Vettel : «Voglio un titolo con la Ferrari» : SAN PIETROBURGO -L'obiettivo per il prossimo campionato di Sebastian Vettle è confermato: vincere il titolo con la Ferrari. Il pilota tedesco lo ha ribadito oggi a San Pietroburgo, in occasione del ...