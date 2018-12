Felipe Anderson | un brasiliano alla conquista della Premier

Premier League - Felipe Anderson ancora in gol : i rimpianti per la Lazio aumentano [VIDEO] : L’ultima stagione alla Lazio di Felipe Anderson è stata tormentata da un problema all’adduttore che gli ha impedito di giocare nella seconda metà del 2017. Poi il rientro e la conquista a fatica di uno spazio anche a causa delle condizioni strabilianti di Luis Alberto. A fine stagione nonostante gli 8 gol e altrettanti assist in 32 presenze, il brasiliano ha deciso di lasciare Roma per volare in un’altra capitale, Londra. ...