Blastingnews

: Facchinetti insulta Nudo su Instagram: parole inequivocabili all'indirizzo dell'attore - katiadiluna16 : Facchinetti insulta Nudo su Instagram: parole inequivocabili all'indirizzo dell'attore - LeNewsCheVuoiTu : “Quel demente di Walter Nudo”: l’audio in cui Francesco Facchinetti insulta Walter Nudo' - LeNewsCheVuoiTu : “Quel demente di Walter Nudo”: l’audio in cui Francesco Facchinetti insulta Walter Nudo: -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) In vacanza alle Maldive con la moglie Wilma e i figli, Francescosi è lasciato 'scappare' un video, finito su, che ha creato un po' di rumore, coinvolgendo Walter. Il produttore discografico si è lasciato andare ae esternazioni un po' troppo infelici. "Quel demente di Walter", è la frase si sente pronunciare daall'interno del filmato, che è stato riportato dal blog di gossip Bitchyf,it. Oltre a non riuscire a capire il restoa dichiarazione'uomo, non è chiaro nemmeno il motivo che lo ha indotto ad esprimersi in questo modo.e la frase contro Walter: antipatia 'segreta' o ironia Francescoe Walter, almeno per quel che si conosce sulla loro immagine pubblica, non dovrebbero aver avuto degli screzi in passato e nemmeno dovrebbero averee situazioni da chiarire. Per questo il video sta creando un ...