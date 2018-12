Fabrizio Frizzi Illuminavi la tv italiana | ma sei sempre con noi | il ricordo

Carlotta Mantovan e il primo Natale senza Fabrizio Frizzi : Quello appena trascorso è stato un Natale particolare per Carlotta Mantovan: è stato infatti il primo senza Fabrizio Frizzi, scomparso nel marzo 2018 dopo una brutta malattia. E le feste, si sa, hanno il potere di far sentire ancora di più l’assenza delle persone a cui vogliamo bene. La giornalista e conduttrice tv, però, non si è persa d’animo soprattutto per sua figlia Stella, 5 anni, e ha tentato di renderle dolci queste ...

Antonella Clerici a “Festa di Natale” : l’omaggio a Fabrizio Frizzi e la commozione di Carlotta Mantovan : Carlotta Mantovan torna ad essere felice dopo la scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. La giornalista ha scaldato il cuore del pubblico, che si è schierato dalla sua parte in seguito al terribile lutto che ha sconvolto lei e la figlia Stella. Ecco perché la presenza a Portobello, programma condotto da Antonella Clerici, è stata apprezzata e gradita. Se le opportunità lavorative le permettono di focalizzare la sua attenzione su nuove sfide ...

Domenica In Flavio Insinna ricorda Fabrizio Frizzi : Flavio Insinna è stato ospite a “Domenica In” e ha subito ricordato quello di tanti anni fa, quando entrò per la prima volta negli studi Rai: «Dopo il diploma alla scuola di Gigi Proietti, eravamo in scena a teatro a Rieti e lui poi ci fece il regalo di portarci ad una serata Rai. Cominciavamo così a capire un pochino questo meraviglioso mestiere». Flavio Insinna, ospite della puntata speciale dedicata a Telethon, ha raccontato degli anni più ...

La classifica Google delle parole più cercate nel 2018 : da Fabrizio Frizzi a Davide Astori : Il 2018 sta per volgere al termine e, anche quest'anno, arrivano le consuete classifiche dei personaggi, programmi e parole più ricercate dagli Italiani sul celebre motore di ricerca. Lo scorso anno la più ricercata in assoluta fu Nadia Toffa, la quale venne colpita da un malore mentre stava realizzando un servizio per la trasmissione televisiva Le Iene e da quel momento gli Italiani si interessarono al suo stato di salute. Quest'anno, invece, ...

Enzo De Caro a Vieni da me/ 'Mi ha fatto effetto entrare negli studi dedicati a Fabrizio Frizzi' : Enzo De Caro, ospite di Vieni da me, si lascia andare ad un ricordo su Fabrizio Frizzi e, insieme a Caterina Balivo, trattiene a stento l'emozione.

