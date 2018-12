F1 | Ocon lancia un messaggio alla Mercedes | “quest’anno sono diventato molto più forte”

sportfair

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Il francese ha parlato delle prestazioni fornite nella scorsa stagione, soffermandosi anche sul futuro inUn 2018 pieno di alti e bassi, concluso in maniera indegna con l’incidente causato a Interlagos con Verstappen, costato la vittoria all’olandese. Estebanriparte adesso d, dove ricoprirà il ruolo di terzo pilota alle spalle di Hamilton e Bottas, con l’obiettivo di scalzare il finlandese già a partire dal 2020.Photo4 / LaPresseLe aspettative su di lui citutte, toccherà all’ex Force India farsi trovare pronto: “il mio obiettivo è vincere il campionato, vediamo come le cose evolveranno in futuro, ma credo che lavolesse comunque che il suo pilota andasse bene in qualifica” le parole dia Motorsport.com. “In ogni gara è importante partire davanti, con l’aerodinamica attuale è ...