Ezio Greggio a Vicoli per conoscere la famiglia della fidanzata

Ezio Greggio conosce i genitori della fidanzata 25enne : Il periodo natalizio, si sa, è ideale per ritrovarsi in famiglia o per presentare ai parenti più stretti la persona che durante l'anno si ha avuto la fortuna di avere accanto. È il caso di Ezio Greggio che per l'occasione del Santo Natale si è recato a Vicoli, in provincia di Pescara. Lo ha fatto in compagnia della sua nuova fidanzata Romina Pierdomenico. Secondo il quotidiano Il Centro i due avrebbero fatto visita ai parenti di lei e poi ...

Ezio Greggio : età - altezza - peso - moglie - figli : Ezio Greggio è un conduttore tv, attore, regista e comico italiano con cittadinanza albanese. Il volto storico di Striscia la Notizia è nato a Cossato, oggi in provincia di Biella. E mentre il padre, Nereo, venuto a mancare nel 2018, lo voleva impiegato di banca, lui tentava di entrare nel mondo dello spettacolo passando per il Derby di Milano. Greggio esordisce su TeleBiella, prima televisione locale italiana, e debutta come cabarettista arriva ...

Gran Tralallà - voce su Paolo Bonolis - Gerry Scotti ed Ezio Greggio - Antonella Clerici : perché Mediaset rischia : Prima ancora dell'ufficialità, è stata Sonia Bruganell i su Instagram ad anticipare i contenuti di Le Gran Trallalà , attesissimo nuovo show all star di Mediaset . Alla guida del programma ci saranno ...

Striscia la notizia - fuoco amico su Michelle Hunziker. 'Ciapa***' - Ezio Greggio infierisce : fuoco amico da Striscia la notizia su Michelle Hunziker . Nel momento Spetteguless Ezio Greggio prende di mira la sua ormai storica co-conduttrice , a fasi alterne, per un video pubblicato dalla ...

Ezio Greggio - 30 anni di Striscia la Notizia : confessioni su colleghi e Veline : Ezio Greggio, Striscia la Notizia compie 30 anni: il conduttore ripercorre gli anni passati a fianco di colleghi e Veline Ezio Greggio, attraverso un’intervista su Gente, decide di raccontare in modo molto approfondito dei lunghi anni di Striscia la Notizia. Quest’anno il programma di Canale 5 ha compiuto ben trent’anni. È da sempre una delle […] L'articolo Ezio Greggio, 30 anni di Striscia la Notizia: confessioni su ...