Ex candidato sindaco trovato morto nel canale a Novara

Claudio Cecchetto/ Da talent scout a candidato sindaco - Vieni da me - : Claudio Cecchetto da talent scout a candidato sindaco: il racconto della sua vita davanti alla cassettiera di Vieni da me con Caterina Balivo.

Elezioni - la Lega ha deciso : Oscar Aiello è il candidato sindaco di Caltanissetta : Avvocato 38 anni due lauree Giurisprudenza ed Economia ha cominciato lavorando al Mcdonald s poi diventato manager e per 20 anni.

Corleone - Nicolosi del centrodestra è il nuovo sindaco. Doppiato il candidato M5s sconfessato da Di Maio : Nicolò Nicolosi del centrodestra è il nuovo sindaco di Corleone con 3.587 voti. Il primo cittadino, eletto nel paese del Palermitano sciolto per mafia nel 2016, ha Doppiato il candidato M5s Maurizio Pascucci (1830 voti) che solo venerdì 23 novembre era stato sconfessato da Luigi Di Maio per avere postato su Facebook una foto con il nipote di Bernardo Provenzano. Il terzo candidato Salvatore Antonino Saporito ha ottenuto 1.006 consensi. Domenica ...

Claudio Cecchetto candidato sindaco a Misano Adriatico/ Il dj annuncia : 'Sarà una lista civica e apolitica' - IlSussidiario.net : Claudio Cecchetto candidato sindaco a Misano Adriatico. Ultime notizie Rimini, il dj annuncia: 'Sarà una lista civica e apolitica'