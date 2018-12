Eurolega – Datome on fire | il campione italiano decisivo in Fenerbahce-Real Madrid

Risultati Eurolega : Milano cade contro il Fenerbache di Datome - Cska dominante col Khimki : Eurolega, l’Olimpia Milano ha perso sul parquet del Fenerbache del ‘nostro’ Gigi Datome, vince anche il Cska Eurolega, l’Olimpia Milano non è riuscita nell’impresa di espugnare il parquet del Fenerbache, una delle candidate alla vittoria finale. Sconfitta 92-85 per la squadra di coach Pianigiani che ha dimostrato di poter competere anche contro una vera e propria corazzata come quella di Gigi Datome e ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : missione quasi impossibile contro Melli e Datome : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : missione quasi impossibile contro Melli e Datome : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : missione impossibile contro Melli e Datome : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...

Basket - Eurolega 2019 : Melli e Datome stelle del Fenerbahce - i due pericoli azzurri per Milano : La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata da Zelimar Obradovic, che punta a raggiungere la finale per il quarto anno consecutivo (titolo nel 2016). In questa corazzata ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : la sfida quasi impossibile di Milano al Fenerbahce di Gigi Datome e Nicolò Melli : Quella che l’Olimpia Milano affronterà domani, a Istanbul contro il Fenerbahce, è una di quelle trasferte quasi impossibili per chiunque. Non è solo una questione di calendario: la formazione allenata da Zelimir Obradovic, finora, ha vinto dieci partite in Eurolega e ne ha persa una sola. Fatte queste premesse, il dodicesimo turno della formazione allenata da Simone Pianigiani si mostra in tutto il proprio grado di complessità. Ad ...

Risultati Eurolega – Datome porta alla vittoria il Fenerbahce : trionfi anche per Panathinaikos e Barcellona : La sesta giornata di Eurolega si conclude con il successo del Barcellona in trasferta e con la vittoria in casa del Panathinaikos Dopo la vittoria dell‘Olimpia Milano contro il CSKA di ieri, l’Eurolega ritorna protagonista in campo con la seconda parte della sesta giornata. Il primo match a scendere in campo è stato quello tra la Khimki Moscow ed il Barcellona. La squadra spagnola vince in trasferta grazie ai 18 punti del ...