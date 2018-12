Etna | Zafferana Etnea | 550 sfollati | tutti in hotel e alloggi

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Asono, al momento, 515 gliche hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa del sisma di Santo Stefano. Sono 415 quelliati in alberghi del territorio, grazie alla convenzione della Regione Siciliana con Federalberghi, e un centinaio circa in strutture ricettive messe a disposizione dall’Opera Diocesana e dalla Caritas di Paterno’ che ha offerto la disponibilita’ dell’Oasi del Buon Consiglio.Lo rende noto il sindaco Alfio Vincenzo Russo sottolineando che “stiamo facendo di tutto per garantire la nostra comunita’ sottoi punti di vista cercando di attutire piu’ possibile i disagi e di colmare le ovvie preoccupazioni dell’intera comunita’”.“Abbiamo avuto – aggiunge – pieno appoggio dalle Istituzioni, nazionali e regionali, condividendo le linee guide per gestire ...