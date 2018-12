Esplosione a New York | “Pazzesco | la fine del mondo | un UFO | gente con le mani sulla

New York - Esplosione in una centrale elettrica. Scia blu nel cielo : New York - Un'enorme esplosione in una centrale elettrica di New York ha illuminato il cielo sopra quella zona della città di un luminoso blu-verde. Molti abitanti di Manhattan sono rimasti sbalorditi ...

Paura Ufo a New York : Esplosione e grande luce azzurra nei cieli. Ma il sindaco rassicura : "Nessuna invasione aliena" : Momenti di Paura a New York dove l'esplosione di un impianto dell'azienda elettrica cittadina Con Edison nel quartiere di Astoria, nel Queens, non solo ha fatto tremare le case della zona gettando nel ...

New York - un'enorme Esplosione in una centrale elettrica illumina la notte di blu-verde : un'enorme esplosione in una centrale elettrica di New York ha illuminato il cielo sopra quella zona della città di un luminoso blu-verde. Molti abitanti di Manhattan sono rimasti sbalorditi quando il cielo sopra le parti del Queens ha iniziato a brillare di una luce blu poco dopo le 21 di giovedì sera.In molti hanno pubblicato filmati dello skyline luminoso sui social media, dicendo che il cielo era diventato "brillante come il ...