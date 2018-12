Esplode una centrale elettrica E il cielo di New York si tinge di azzurro

New York - Esplode una centrale elettrica : nel cielo una scia azzurra : Il fenomeno ha causato enorme curiosità, ma anche inquietudine. Il sindaco è dovuto intervenire per rassicurare i newyorchesi: "Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio"

Grecia - Esplode ordigno artigianale davanti a una chiesa di Atene : due feriti : Un ordigno rudimentale è esploso giovedì mattina di fronte alla chiesa di Aghios Dionysios, ad Atene, in Grecia. Due persone sono rimaste ferite: un poliziotto, ricoverato con ferite lievi al volto e alle mani, e il custode dell’edificio. Secondo una prima ricostruzione, l’ordigno era contenuta all’interno di una scatola di metallo, lasciata proprio davanti alla basilica ortodossa: testimoni hanno raccontato che l’esplosione è ...

Salvini linciato per una foto. Sui social Esplode il delirio : Nessuna delle due notizie di cronaca era ancora stata commentata dall'attivissimo ministro dell'Interno sui suoi profili social e le opposizioni non hanno perso l'occasione per attaccare il leader ...

Esplode su Facebook dopo una multa : 'Brutti sbirri svizzeri'. Licenziato in tronco : 'Quando vado in pensione giuro che vi ammazzo tutti sbirri svizzeri...'. Ne è seguita un'ondata di indignazione, anche con toni accesi contro i frontalieri, e alla fine la polizia è intervenuta ...

Barcellona - Esplode il caso-Dembelè : una speranza-Champions per l'Inter : La sfida di domani in Champions tra Inter e PSV non sarà decisiva per regalare gli ottavi ai nerazzurri. Molto dipenderà anche dal risultato di Barcellona-Tottenham, con gli inglesi qualificati in ...

Domenica In - Enrico Brignano gela Mara Venier con una frase : cita Barbara d'Urso - lei Esplode : Ieri 9 dicembre a Domenica In Enrico Brignano ha fatto un'altra battuta su Barbara d'Urso . Mara Venier si è trovata, per la seconda volta a distanza di poco tempo, alle prese con un riferimento alla ...

Rieti - Esplode un’autocisterna in una stazione di servizio sulla via Salaria : “Almeno 15 feriti - alcuni vigili del fuoco” : Un’esplosione si è verificata attorno alle 14 in un distributore di carburante della IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, nel Reatino. In seguito all’esplosione, sembra di un’autocisterna piena di liquido infiammabile, si è verificato un incendio. Stando alle prime informazioni, sarebbero rimaste ferite una quindicina di persone, tra cui tre vigili del fuoco ed altri soccorritori. ++FLASH 14.05++ Maxi-incendio nel distributore ...

Champions League - scontri e terrore ad Atene : Esplode anche una molotov allo “Spyros Louis” [FOTO e VIDEO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Esplode una bombola del gas - distrutta palazzina : un ferito grave - salvo un bimbo di 3 anni : E' successo in una piccola frazione del Pavese: l'esplosione ha mandato all'ospedale un'intera famiglia. Il padre è al Niguarda, madre e figlio hanno miracolosamente evitato il peggio

Roma - presidio contro il dl Sicurezza : “Salvini vuole far Esplodere una bomba sociale”. Bruciata una ruspa giocattolo : In piazza contro il dl Salvini, al grido di #spegnilamiccia e dando fuoco a una ruspa giocattolo. “Abbiamo definito il decreto una ‘bomba sociale’: andrà ad aumentare le tensioni sociali, nient’altro”, tuona Federica Borlizzi di Alterego – Fabbrica dei diritti. Il presidio è stato organizzato a Roma anche da Baobab Exerience, Bpm, Link coordinamento e altre associazioni. “Continueremo a mobilitarci, ...

Alessandra - autocisterna Esplode durante una riparazione : autista in gravi condizioni : Un'autocisterna è esplosa nel cortile di un'officina, mentre un operaio stava effettuando una saldatura. Le fiamme generate dalla deflagrazione hanno investito in pieno l'autista del mezzo pesante e il saldatore.Continua a leggere

Paura a Saviano - bomba Esplode davanti ad una casa : indagano i carabinieri : Tanta Paura nella serata di domenica 18 novembre 2018 nella periferia di Saviano, piccolo centro abitato della provincia di Napoli. Nella città del Carnevale, precisamente nella contrada Cerreto-Aliperti, frazione del paesino vesuviano, una bomba è esplosa dinanzi ad un'abitazione civica, distruggendo quasi interamente la cabina che conteneva diversi contatori di energia elettrica. I fatti Mancavano pochi minuti alle ore 20:00 quando un enorme e ...

Gf Vip - Silvia Provvedi Esplode nella notte : “Non sono una perdente! Mi ha ferito” : Silvia Provvedi si sfoga: ferita da un concorrente del Grande Fratello Vip 3 Silvia Provvedi vuole togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa al Gf Vip 2018. Le parole di Alessandro Cecchi Paone l’hanno profondamente ferita e, durante la notte, ha voluto ribadire che lei non è assolutamente una perdente e che umanamente ha tanto da […] L'articolo Gf Vip, Silvia Provvedi esplode nella notte: “Non sono una perdente! Mi ha ...

Fuga di gas - Esplode una palazzina nella Bergamasca : 97enne salvata dai vigili del fuoco : Boato fortissimo a San Giovanni Bianco, sentito in tutto il paese della val Brembana. Chiuso un tratto di strada sulla provinciale per l'intervento dei soccorsi: disagi al traffico