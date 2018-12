Esplode centrale elettrica a New York e il cielo si tinge di azzurro | le immagini

Esplode una centrale elettrica. E il cielo di New York si tinge di azzurro : Diversi utenti hanno parlato di extraterrestri , altri di fine del mondo. Le autorità si sono viste costrette a divulgare un comunicato per tranquillizzare i cittadini e informarli su quanto ...

New York - Esplode centrale elettrica : il cielo si tinge di azzurro in piena notte : La deflagrazione in un impianto dell'azienda elettrica cittadina Con Edison nel Queens. Il fenomeno ha causato enorme curiosità, ma anche inquietudine sui social network. Il sindaco Bill De Blasio è dovuto intervenire per rassicurare i newyorchesi: "Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio"Continua a leggere

