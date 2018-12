EMUI 9 0 in rilascio sui Huawei P10 asiatici Manca però GPU Turbo

Primo rilascio definitivo EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei P20 Pro il 19 dicembre : tutti i dettagli del pacchetto 163 : Lo avevamo già preannunciato nella giornata di ieri ma ora abbiamo i primi dettagli specifici sull'aggiornamento EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei P20 Pro. L'attuale top di gamma del produttore ha cominciato a ricevere il firmware in Europa con un pacchetto davvero sostanzioso ma fondamentale. Come sottolinea la fonte Huawei Blog, le prime notifiche di update via OTA sono giunte nella tarda serata di ieri 18 dicembre (giornata già densa di ...

Globale il rilascio EMUI 9 e Android 9 Pie su 7 Huawei e Honor il 18 dicembre : l’annuncio ufficiale : Non ci sono più dubbi, il rilascio Globale di EMUI 9 su e Android 9 Pie su ben 7 smartphone Huawei e Honor parte proprio oggi 18 dicembre globalmente. A darne l'annuncio è Huawei Consumer Business Group attraverso alcuni suoi canali social come quello dedicato proprio all'interfaccia proprietaria. Il roll-out dunque gradualmente inizierà a toccare molti mercati, compreso quello europeo e nella fattispecie quello italiano già nelle prossime ...

Rilascio EMUI 9 con Android Pie su Huawei P20 : distribuzione globale : A livello globale è stato rilasciato l'aggiornamento EMUI 9.0 basato su Android Pie per Huawei P20: lo ha dichiarato tramite Twitter la divisione generale del produttore cinese, affermando che alcuni Paesi potrebbero riceverlo prima di altri, ma che, in linea di massima, la distribuzione mondiale è stata avviata. L'azienda consiglia a chi fosse interessato di provare a verificare la disponibilità dell'aggiornamento a bordo del proprio Huawei P20 ...

Non a tutti piacerà EMUI 9 su Huawei e Honor per una limitazione ma a breve dettagli sul rilascio : Una buona e una cattiva notizia per il rilascio di EMUI 9 su Huawei e Honor. Nello scorso weekend non siamo stati affatto avari di dettagli in merito al rilascio del firmware che sarebbe dovuto giungere lo scorso 10 novembre ma che tuttavia ha disatteso le speranze di molti user. Come ampiamente raccontato, la stessa Huawei ha suggerito a molti suoi clienti di avere pazienza ma nel frattempo, è giunta la certezza che il firmware in questione ...

Che fine ha fatto EMUI 9.0 su Huawei e Honor? Annuncio data rilascio negato : A 24 ore dal mancato rilascio dell'aggiornamento EMUI 9.0 su Huawei e Honor compatibili, non potevamo che ritornare sulla spinosa questione. Nella giornata di ieri, c'era molta attesa per il rilascio globale della nuovissima interfaccia accompagnata, naturalmente da Android 9 Pie: eppure nessuna notifica è giunta sugli smartphone già individuati per il primo roll-out con sommo rammarico degli utenti e non senza qualche protesta social. La ...