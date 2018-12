Elisabetta Gregoraci | dopo Briatore ha un nuovo amore? Le sue parole

Elisabetta Gregoraci a un anno dalla rottura con Flavio Briatore : "Una vita senza amore che vita sarebbe?" : Elisabetta Gregoraci, ad un anno dalla rottura col marito Flavio Briatore, ha concesso un'intervista a Chi in cui ha rivelato quali sono i suoi buoni propositi per il 2019, fra lavoro, affetti famigliari e voglia di innamorarsi ancora.La showgirl calabrese ha rivelato che, in quanto mamma, tutta la sua vita è orientata al bene del figlio Nathan Falco, nato nel 2010, col quale non nasconde di essere a volte severa perché "è già un bambino ...

Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta : “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole : “Ci siamo separati, ma tra noi è rimasto il rispetto”, dice la showgirl in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. E posa per noi, sexy e bellissima, nel suo appartamento di Montecarlo Elisabetta Gregoraci racconta... L'articolo Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta: “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme a Natale : «Restiamo una famiglia» : A oltre un anno di distanza dalla loro separazione ufficiale, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si ritroveranno per passare il Natale insieme. Lo ha annunciato la stessa showgirl, che in un’intervista a Oggi ha spiegato: «Nonostante la separazione, io, Flavio e nostro figlio Nathan Falco restiamo una famiglia. Per questo a Natale staremo insieme». Elisabetta Gregoraci ha infatti annunciato: «Proprio come l’anno scorso, passerò ...

Elisabetta Gregoraci : la foto in intimo sui Instagram fa pieno di like : Elisabetta Gregoraci ha letteralmente mandato in delirio i suoi fan su Instagram con una foto da capogiro. Seduta su una sedia, in intimo trasparente e la mano tra i capelli, l’ex moglie di Flavio Briatore è una bellezza che toglie il fiato. Uno scatto in bianco e nero che ha fatto impazzire tutti i suoi followers che, di primo mattino, si sono ritrovati davanti agli occhi la bellissima showgirl in versione super sexy e questa dedica: ‘’Lascio ...

Elisabetta GREGORACI/ "Io e Flavio Briatore siamo una famiglia : passeremo il Natale insieme" : ELISABETTA GREGORACI e Flavio Briatore sono ancora una famiglia. A unirli c'è Nathan Falco, il figlio nato dalla loro relazione.

Natale con Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci - ma nessun ritorno di fiamma : il perchè della scelta della showgirl : Elisabetta Gregoraci trascorrerà il Natale accanto a Flavio Briatore ad un anno dalla separazione, la decisione della showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci dopo la separazione da Flavio Briatore, avvenuta circa un anno fa, ha deciso che trascorrerà il Natale accanto all’ex marito. nessun ritorno di fiamma per la showgirl calabrese, che al contrario è stata avvistata in più di un’occasione con Francesco Bettuzzi (VEDI QUI), ...

Elisabetta Gregoraci il Natale con Briatore per il bene di mio figlio : Elisabetta Gregoraci trascorrerà le feste di Natale con l’ex marito Flavio Briatore, e suo figlio Nathan Falco. E’ la stessa diretta interessata a dichiararlo al settimanale “Oggi” durante un’intervista:”Passerò la sera della vigilia col papà di mio figlio esattamente come ho fatto l’anno passato. Ci saranno i miei cari e sua sorella: restiamo una famiglia, anche se io e Flavio abbiamo deciso di separarci. Fra noi c’è rispetto ...

Elisabetta Gregoraci rompe gli indugi : “Natale con Flavio Briatore per il bene di Nathan Falco” : Se la storia d'amore con ’imprenditore parmigiano Francesco Bettuzzi prosegue, come scritto ieri, Elisabetta Gregoraci passerà comunque le feste di Natale con l'ex Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathal Falco.A confermarlo sulle pagine di Oggi la stessa showgirl, ad un anno dall'addio a Briatore dopo 11 anni di matrimonio.prosegui la letturaElisabetta Gregoraci rompe gli indugi: “Natale con Flavio Briatore per il bene di Nathan Falco” ...

Elisabetta Gregoraci - Natale con Flavio Briatore : ‘Restiamo una famiglia’ : “Nonostante la separazione io, Flavio Briatore e nostro figlio Nathan Falco restiamo una famiglia. E passiamo il Natale insieme”. Parola di Elisabetta Gregoraci che conferma ancora una volta come i rapporti con il suo ex marito siano rimasti buoni proprio per amore del loro figlio. LEGGI: Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi: ritorno di fiamma Il Natale di Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore Intervistata dal settimanale ...

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi crisi superata : C’è stato un ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Francesco Bettuzzi. Il settimanale “Chi” ha pubblicato in esclusiva le foto, che mostra la coppia a passeggio per le vie del centro di Roma. Bettuzzi è l’unico uomo con il quale Elisabetta è stata vista dopo la separazione, avvenuta un anno fa da Flavio Briatore, ma ultimamente la loro frequentazione sembrava aver avuto una battuta di arresto. ...

Elisabetta Gregoraci di nuovo con l’imprenditore Francesco Bettuzzi : Elisabetta Gregoraci di nuovo in compagnia dell’imprenditore Francesco Bettuzzi. Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva le foto, che mostra in anteprima, di loro due a passeggio per le vie del centro di Roma. Bettuzzi è l’unico uomo con il quale Elisabetta è stata vista dopo la separazione, avvenuta un anno fa da Flavio Briatore, ma ultimamente la loro frequentazione sembrava aver avuto una battuta di arresto. Invece ...

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi - crisi finita : Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi si amano ancora. La showgirl abruzzese qualche tempo fa era stata paparazzata in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore, facendo ipotizzare una crisi di coppia. In realtà però la relazione con l’imprenditore procede a gonfie vele, tanto che i due si sono concessi un romantico week end a Roma. La Gregoraci e Bettuzzi sono stati fotografati mentre passeggiavano per le vie della Capitale, ...

Elisabetta Gregoraci : Natale con l’ex Flavio Briatore per il bene del figlio Nathan : La showgirl rivela che trascorrerà le feste in compagnia dell’ex marito Sarà un Natale da vivere in famiglia e all’insegna della tradizione quello di Elisabetta Gregoraci. Nonostante la separazione da Flavio Briatore, la showgirl intende infatti trascorrere i giorni di festa serenamente accanto all’ex compagno e al figlio Nathan Falco. In un’intervista esclusiva rilasciata al […] L'articolo Elisabetta Gregoraci: Natale con l’ex ...

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi NON sono in crisi : crisi smentita per Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, pizzicati nella Città Eterna dai paparazzi di Chi, abbracciati e più affiatati che mai. Fino a pochi giorni fa in Kenya con l'ex Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, la showgirl è tornata in Italia per girare il film “Via dell’Aspromonte”. Tra un ciak e l'altro, la Gregoraci si è concessa anche una breve vacanza romana con la nuova fiamma, Bettuzzi, imprenditore di Parma ...