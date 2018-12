Elia innamorato più che mai | il regalo sorprendente per il compleanno di Jane

Elia Fongaro confessa di non essere innamorato di Jane Alexander : Mattino 5: Elia Fongaro parla della storia con Jane Alexander Federica Panicucci ha ospitato questa mattina Elia Fongaro a Mattino 5. L’ex gieffino ha risposto alle domande della conduttrice, parlando del rapporto nato all’interno del Grande Fratello Vip 3 con Jane Alexander , e ha affrontato le critiche degli opinionisti. A far discutere a Mattino Cinque è stata la battuta iniziale del velino di Striscia la notizia che, interrogato ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro a Barbara D’Urso : “Jane Alexander? Non sono innamorato. Non corriamo troppo” : “Innamorato? Non corriamo troppo. Diciamo che ho trovato una persona speciale”. sono le parole di Elia Fongaro, ex gieffino, che nel salotto di Domenica Live ha chiarito la sua relazione con la concorrente ancora in gara del Grande Fratello Vip, Jane Alexander. L’ex velino di Striscia la Notizia pochi giorni fa ha potuto riabbracciare l’attrice entrando, ma solo per poco tempo, di nuovo nella casa. Un gesto che aveva ...