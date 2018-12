Eleonora Rocchini | ritocchi | “Ho voluto provare” Fan preoccupati

Oscar Branzani e Eleonora Rocchini contro tutti : il post dell’ex corteggiatrice : Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, nessuna crisi tra i due È ormai ufficialmente più che passata quella che era stata definitiva crisi tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. Come si era vociferato qualche giorno fa sui due protagonisti di Uomini e Donne, pare che stessero attraverso un difficile momento di coppia. Nulla di tutto ciò. […] L'articolo Oscar Branzani e Eleonora Rocchini contro tutti: il post dell’ex corteggiatrice ...

Eleonora e Oscar - la Rocchini rompe il silenzio sulla crisi : la verità : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani: l’ex corteggiatrice rompe il silenzio sulle voci di crisi, la verità Negli ultimi giorni si è diffusa la voce che parlava di una forte crisi in atto tra Eleonora Rocchini e il fidanzato Oscar Branzani. L’allarme scattato sulla coppia sbocciata a Uomini e Donne aveva portato addirittura qualcuno a pensare che […] L'articolo Eleonora e Oscar, la Rocchini rompe il silenzio sulla crisi: la verità ...

U&D Eleonora Rocchini : probabile crisi con Oscar - i due rifiutano l'invito della redazione : Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sembra essere in crisi col suo fidanzato Oscar Branzani, conosciuto alla corte di Maria De Filippi. La giovane, che si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, vorrebbe mantenere un maggior riserbo sulla sua storia. Nel frattempo l'ex corteggiatrice ha cancellato il video dello 'sfogo' per cui alcuni pensano che abbia potuto dare fastidio a qualcuno. Non resta che seguire i prossimi ...

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si sono lasciati?/ Foto : 'È un periodo no che non auguro a nessuno' : Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si sono lasciati? La coppia di Uomini e donne non conferma e non smentisce, ma l'ex corteggiatrice sbotta sui social.

Uomini E Donne : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani in crisi? Lei sbotta. Leggi le sue parole : Uomini e Donne gossip, Eleonora Rocchini in crisi con Oscar? Lei sbotta: “Non tradisco nessuno. È solo un periodo NO” Un lungo sfogo è stato pubblicato pochi minuti fa da Eleonora Rocchini su Instagram.... L'articolo Uomini E Donne: Eleonora Rocchini e Oscar Branzani in crisi? Lei sbotta. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne news - Claudio D’Angelo contro Oscar Branzani : Eleonora Rocchini interviene : Uomini e Donne, Claudio D’Angelo prende le difese di Raffaella Mennoia e attacca Oscar Branzani: la reazione di Eleonora Rocchini La diatriba che ha coinvolto nelle ultime ore Oscar Branzani, Eleonora Rocchini e Raffaella Mennoia si è estesa a macchia d’olio sui social. Gli utenti attivi sul web che hanno assistito alla lite, al momento, […] L'articolo Uomini e Donne news, Claudio D’Angelo contro Oscar Branzani: Eleonora ...