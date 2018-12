Editoria | Conte | Le imprese stiano su mercato Non è attentato libertà

agi

: #UltimOra #Editoria, premier #Conte durante conferenza stampa di fine anno: sacrifici, ma no interventi punitivi. N… - SkyTG24 : #UltimOra #Editoria, premier #Conte durante conferenza stampa di fine anno: sacrifici, ma no interventi punitivi. N… - ultimenotizie : #Conte: 'Non credo che un'idea come quella che sta ispirando #M5S, di rivedere il sistema di finanziamento all'edit… - Dan_skorpio87 : RT @vale_ntina_zzz: Ingegnatevi.. dice il presidente del consiglio. Massima libertà di stampa ma arrangiatevi a sopravvivere. Ecco il suo m… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) "Personalmente sono tra coloro che indulgevano la mattina a seguire la dettagliata rassegna stampa" di Radio Radicale "e mi è capitato di seguire i dibattiti parlamentari e i convegni molto interessanti. C'è stato unnimento del finanziamento che ha interessato" anche Radio. Il contributo si riduce da dieci a cinque milioni, un sacrificio imposto un po' a tuti quanti. In questa esperienza di governo c'e' una sensibilità, un orientamento che muove da lontano. Il M5S ha portato avanti un intento di sollecitare leli a stare in campo, senza intenti punitivi".Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante la conferenza stampa di fine anno. "La carta stampata sta perdendo terreno nelle vendite. Se un soggetto non si muove sulsulle proprie gambe, si ...