Ecco i titoli più venduti su Steam nel 2018

Ecco come uno sconosciuto videogioco indie è riuscito a guadagnarsi un posto nella top ten dei titoli più giocati di Steam : Steam propone diverse classifiche che sintetizzano l'andamento dei videogiochi pubblicati sulla piattaforma in base alla loro popolarità, al loro numero di giocatori ma anche in base al numero di inserimenti nella lista dei desideri degli utenti, come vi avevamo raccontato qualche giorno fa in relazione a Sekiro.Di recente una di queste classifiche ha colto l'interesse dei più curiosi, poiché al decimo posto della lista dei videogiochi più ...

PlayStation Classic è stata violata - Ecco com'è possibile caricare nuovi titoli : Alcuni hacker sono riusciti a violare PlayStation Classic, così da riuscire a caricare dei nuovi titoli nella mini console, riporta Ars Techinica.Si tratta di una violazione tanto grave quanto importante, la quale permetterebbe di accedere al codice sorgente del sistema operativo dopo aver decriptato alcuni dati scoprendo la chiave di sblocco all'interno dei file di sistema.I due hacker quindi, Yifanlu e Madmonkey1907, sono dunque riusciti a ...

Strangers Things - Ecco i titoli degli 8 episodi della terza stagione : “Nell’estate del 1985 l’avventura continua”, è la promessa che emerge dal nuovo teaser di Stranger Things. Il brevissimo montaggio grafico anticipa le atmosfere della terza stagione, confermando la sua partenza nel 2019. Dopo il periodo di Natale nel primo ciclo di episodi e Halloween nel secondo, il terzo ciclo si concentrerà dunque sul periodo estivo, dando un nuovo contesto alle imprese dei ragazzini di Hawkins alle prese con le ...

X Factor - è la serata degli inediti : Ecco i titoli delle canzoni - c'è anche 'Cherofobia' : X Factor entra nel vivo. Da questo momento in poi si fa sul serio, perché gli artisti in gara presenteranno il loro primo pezzo inedito. C'è grande attesa da parte dei fan, per capire chi fra Fedez , ...

X018 : Ecco i 16 nuovi titoli in arrivo all'interno di Xbox Game Pass : La puntata speciale di Inside Xbox organizzata in occasione di X018 ci ha regalato diversi annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft che sin dall'annuncio sta comprensibilmente attirando l'attenzione di un buon numero di giocatori.Abbiamo deciso di raccogliere tutti i titoli che entreranno a far parte del catalogo del servizio all'interno di questa news. ecco i 16 nuovi titoli che entreranno a far parte di Xbox ...

Juventus - la bomba dalla Spagna : Allegri ai titoli di coda - Ecco il nome del sostituto : La Juventus è reduce dalla sconfitta nella gara di Champions League contro il Manchester United, una prestazione comunque buona per la squadra di Massimiliano Allegri che ha dimostrato la superiorità in campo dal punto di vista fisico e tecnico ma non è riuscito a concretizzare. E’ un pesante ko non solo per la classifica in Champions League ma anche per il morale della squadra che fino alla serata europea dello Stadium sembrava ...

Lotta libera - Mondiali Budapest 2018 : assegnati i primi quattro titoli. Italia a sEcco con Chamizo e Davidovi : Si conclude la seconda giornata dei Mondiali di Lotta a Budapest, in Ungheria: assegnati i primi quattro titoli e delineate le finali di altri quattro tabelloni, che si esauriranno domani. Nulla da fare per l’Italia: Frank Chamizo perde nella finale per il bronzo nei 74 kg, mentre Givi Davidovi va fuori agli ottavi nei 57 kg e non può contare nei ripescaggi. Nei 61 kg oro al cubano Yowlys Bonne Rodriguez, che in finale batte il russo ...