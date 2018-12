Amos Oz - morto lo scrittore israeliano che predicava dialogo e moderazione : È morto lo scrittore israeliano, Amos Oz. Aveva 79 anni ed era malato da tempo di cancro. La notizia è stata data dai giornali Haaretz e The Jerusalem Post. L'articolo Amos Oz, morto lo scrittore israeliano che predicava dialogo e moderazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

morto anglista e scrittore Bertinetti : 03.19 E' Morto l'anglista e scrittore Roberto Bertinetti, docente di letteratura inglese all'università di Trieste ed editorialista per numerosi quotidiani e riviste. Bertinetti è deceditp ieri sera a Pesaro, dove era nato 63 anni fa, dopo una lunga malattia. Organizzatore di varie manifestazioni culturali e autore di numerosi testi, ha pubblicato numerosi libri, tra gli ultimi: "Ritratti di signore".

morto Andrea Pinketts - lo scrittore re del noir si è spento a 57 anni : era malato da tempo : «Pinketts non era uno scrittore di noir, era il noir». Lo definisce così un suo vecchio amico, compagno delle mille notti sregolate in cui l'autore di 'L'Assenza...

E’ morto Andrea G. Pinketts - lo scrittore della Milano noir : Aveva il modo di fare da spaccone di una Milano che non c’è più da un pezzo, quella un po’ artefatta degli anni Ottanta. Ma uno spaccone tranquillo, sincero, senza spocchia. Aveva la parlata da milanese antico, ancora non imbastardita dalla televisione anni Ottanta, “meneghina come non ce n’è più, s

