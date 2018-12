È morto lo scrittore israeliano Amos Oz

wired

(Di venerdì 28 dicembre 2018) In queste ore i media israeliani stanno riportando la notizia della morte diOz, grandeo per capolavori come Una storia d’amore e tenebra. L’autore aveva 79 anni ed era malato da tempo di cancro: “Mio padre è mancato poco fa a causa di un tumore dopo un rapido peggioramento, in sonno e in pace, circondato dalle persone care”, ha scritto in un post su Twitter la figlia Fania Oz-Salzeberg, aggiungendo la richiesta di rispettare la privacy della famiglia: “Grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene”.אבא שלי האהוב הלך לעולמו ממחלת הסרטן, זה עתה, לאחר הידרדרות מהירה, בשנתו ובשלווה, מוקף אוהביו. אנא כבדו את פרטיותנו. לא אוכל להגיב לפניות. תודה למי שאהב אותו.— Fania Oz-Salzberger פניה עוז-זלצברגר (@faniaoz) December 28, 2018Nato a Gerusalemme nel 1939 da genitori ebrei provenienti dall’Europa dell’Est e immigrati in Israele durante ...