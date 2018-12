E' morto a Vicenza Umberto Marzotto - l'uomo che trasformò l'azienda tessile di famiglia in un colosso internazionale : Ex marito di Marta e padre di Matteo, aveva 92 anni e soffriva da tempo di una malattia degenerativa.

Incidenti : Vicenza - tamponamento sulla A4 - morto un autista : Vicenza , 10 dic. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Vicenza ovest e Grisignano in direzione Venezia per un tamponamento tra tre mezzi pesanti: deceduto un autista . I pompieri accorsi da Vicenza con due squadre e il funzionario di servi

Vicenza : scontro tra due auto a Camisano - un morto : Vicenza, 19 nov. (AdnKronos) - Ieri sera alle 22.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Badia a Camisano per lo scontro tra due auto: deceduto il conducente di una Fiat Uno. Ferito il conducente della Bmw, portato in ospedale per ulteriori accertamenti medici. I pompieri accorsi da Vicenza h