È mafia Capitale

mafia Capitale - Buzzi : “Da Rutelli in poi ho contribuito a tutte le campagne. Ma Alemanno non era ‘comprato'” : “Da Rutelli in poi ho contribuito a tutte le campagne elettorali, ho finanziato tutti, solo al al Pd ho dato 380 mila euro”. E pure: “Gianni Alemanno non era da considerarsi ‘comprato”. E’ questa la testimonianza di Salvatore Buzzi, condannato a 18 anni e 4 mesi con il riconoscimento dell’aggravante mafiosa, sentito oggi in tribunale a Roma nell’ambito del filone del processo di Mafia capitale che vede ...

Buzzi : io vittima di un teorema - fossi stato credibile mafia Capitale sarebbe finita : Roma – “Sono vittima di un teorema. Vi ho dato tutti gli elementi per capire la situazione, invece ora mi hanno riconosciuto anche la Mafia”. Salvatore Buzzi, durante una testimonianza fiume nel corso del processo stralcio dell’inchiesta Mondo di Mezzo che riguarda l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha commentato piu’ volte la sentenza di appello del processo di secondo grado sulla cosiddetta Mafia che lo ...

Palermo : Orlando - da capitale della mafia a capitale della Cultura : Palermo, 13 dic. (AdnKronos) - Palermo capitale della Cultura 2018 è "Una missione collettiva che parte da lontano". "Nei decenni passati questa città ha conosciuto tanto dolore, tanta paura, tanta vergogna. Ma lì “dove c'è pericolo cresce anche ciò che salva”, là dove vi è sofferenza nasce il seme

mafia Capitale - un clan con una data di nascita e di morte : così Buzzi e Carminati crearono un’unica associazione criminale : Mafia capitale esiste. Anzi è esistita: ha una data di nascita, ma anche una di morte. La prima è il 14 settembre 2011. È la data che compare sul certificato di nascita della “piovra romana” così come “compilato” dai giudici della III Corte d’appello di Roma che in 590 pagine motivano come e perché un incontro, in un bar all’Eur, tra Massimo Carminati e Salvatore Buzzi abbia generato ...

mafia Capitale - le motivazioni della sentenza : «Un collaudato sistema corruttivo» : A metterlo nero su bianco i giudici della Corte d’Appello della Capitale che nel motivare la sentenza spiegano le caratteristiche della «Cosa Nostra» romana

mafia Capitale - "Carminati intimidiva e Buzzi corrompeva" : "Carminati conferì la sua forza di intimidazione e Buzzi conferì l'organizzazione delle cooperative e il collaudato sistema di corruttela e prevaricazione". Lo scrivono i giudici nelle motivazioni ...

mafia Capitale - per i giudici Buzzi e Carminati costruirono un "sistema collaudato" : "Ai fini della sussistenza della associazione mafiosa, non è rilevante né il numero modesto delle vittime né il limitato contesto relazionale e territoriale. Non può escludersi il carattere mafioso perché non sono elementi costitutivi né il controllo generale del territorio né una generalizzata condizione di assoggettamento e omertà della collettività. Carminati conferì forza ...

Roma - il Campidoglio affida il 1° appalto per il verde pubblico dopo mafia Capitale I tecnici : “Pochi soldi - finiranno presto” : “Ci stiamo mettendo alle spalle Mafia Capitale”. Il provvedimento è di ordinaria amministrazione. Anzi, per la sua scarsa complessità, è stato atteso fin troppo. Ma data la storia recente di Roma, rappresenta un passaggio cruciale. A pochi giorni dal quarto anniversario della deflagrazione dell’inchiesta sul ‘Mondo di Mezzo’ (la prima ondata di arresti ci fu il 4 dicembre 2014) e al termine di una procedura d’appalto durata 19 mesi, la Capitale ...

mafia Capitale - chiesto il processo per 17 : “Mentirono in aula su Buzzi e Carminati”. Anche la deputata Pd Micaela Campana : Sono accusati di aver dichiarato il falso durante il processo di primo grado a Mafia capitale. Per questo motivo la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 17 persone. L’udienza preliminare è stata fissata al prossimo 18 dicembre davanti al gup Costantino De Robbio. Tra le persone che il giudice dovrà decidere se mandare a processo, come chiesto dal pm Luca Tescaroli, ci sono Anche Micaela Campana, deputata del Pd, e Antonio ...

mafia Capitale - chiesto processo per 17 : tra loro anche l'ex braccio destro di Alemanno : Quanto a Micaela Campana, comparsa davanti ai giudici nell'udienza del 17 ottobre 2016, avrebbe 'negato reiteratamente numerose circostanze della sua vita politica e personale', fra le quali 'la ...