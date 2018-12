È l' ora di reagire per difendere la libertà

huffingtonpost

: @BBilanShit @pap1pap @Inter @Inter_TV @Inter_en Il mainstream dei media ha fatto una scelta scontata e si è autoali… - mweilx : @BBilanShit @pap1pap @Inter @Inter_TV @Inter_en Il mainstream dei media ha fatto una scelta scontata e si è autoali… - Filomen30847137 : RT @enricomaino: Sarebbe ora di reagire,pesantemente. @matteosalvinimi - enricomaino : Sarebbe ora di reagire,pesantemente. @matteosalvinimi -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Domani, 29 dicembre, tutti alla Certosa di Trisulti. Potrebbe essere l'occasione di una passeggiata in mezzo alla natura, tra i boschi di querce della cosiddetta Selva d'Ecio, sui Monti Ernici. A poco più di 5 km dal comune di Collepardo in provincia di Frosinone. Un grande complesso monumentale edificato nel 1204 che dal 1873 è divenuto Monumento Nazionale.Ma l'occasione ha, almeno, anche un'altra ragione.Dobbiamo essere a Trisulti perla nostra libertà e l'idea di una società aperta e solidale. L'abbazia, nel febbraio scorso, è stata affidata in concessione attraverso un bando del ministero della Cultura (allora guidato da Franceschini) alla fondazione Dignitatis Humanae Institute. Centomila euro l'anno per 19 anni. Fin qui nulla di particolarmente allarmante, se non, forse, un ennesimo esempio della scarsa capacità del nostro ...