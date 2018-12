Dopo le polemiche sulle misure arriva l' allarme sul rischio recessione

Etna - Protezione civile Dopo le polemiche : "L'allerta c'era ma i terremoti non si prevedono" | Evacuate altre dieci famiglie : Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli: "Il bilancio è di 28 feriti e circa 370 sfollati. polemiche? L'allerta c'era ma i terremoti non si prevedono"

Salvini : Dopo settimane di polemiche manovra è addirittura migliorata : Firenze – “dopo settimane di polemiche, tira e molla, la manovra e’ persino migliorata. Ascoltando imprenditori, artigiani, associazioni, abbiamo inserito alcuni provvedimenti di riduzione fiscale sull’Inail, sull’Imu sui capannoni, sulla pace fiscale, che all’inizio non c’erano. Da un certo punto di vista Bruxelles ci ha permesso anche di migliorarla”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro ...

Domenica In - Alessia Macari Dopo le polemiche con Mara Venier : problema di salute - perché non la vediamo in tv : L'avventura a Domenica In , al Cruciverbone di Mara Venier , per Alessia Macari non è andata bene. Sostituita a sorpresa, la Ciociara lanciata da Paolo Bonolis ad Avanti un altro non ha rinunciato a ...

Salvini ha replicato alle polemiche Dopo la foto con il capo ultrà milanista : "Sono un ministro che non va solo in tribuna. Sono andato a Atene con un volo low cost Ryanair con i tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto": con queste parole il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha replicato ...

Con Michael Weatherly accusato di molestie - Bull sarà cancellata Dopo la 3ª stagione? Il punto Dopo le polemiche : Con Michael Weatherly accusato di molestie sul set di Bull, la decisione della CBS sul rinnovo della serie si fa certamente più difficile. Non è la prima volta che un'emittente si ritrova di fronte alla scelta sul futuro di una sua produzione travolta dallo scandalo delle molestie sessuali: basti pensare alla criticatissima decisione di Netflix di licenziare Kevin Spacey dopo le tante accuse che lo hanno travolto e di concludere House of ...

Elena Santarelli sotto accusa/ Dopo il tumore del figlio Giacomo solo polemiche : 'anche per le calze adesso!' : Elena Santarelli sotto accusa, Dopo il tumore del figlio Giacomo solo polemiche sui social e adesso? 'anche per le calze adesso!'

Roma-Inter - continuano le polemiche Dopo l'arbitraggio di Rocchi : A distanza di più di una settimana continua a far discutere il match tra Roma ed Inter, giocato domenica 2 dicembre allo stadio Olimpico e terminato sul risultato di 2-2. Nell'occhio del ciclone l'arbitro della gara, Gianluca Rocchi, che non ha fischiato un calcio di rigore a favore della squadra giallorossa nel primo tempo per un fallo di Danilo D'Ambrosio su Nicolò Zaniolo e uno a favore dei nerazzurri nel finale per un fallo di Kostas Manolas ...

Oscar 2019 - Kevin Hart non condurrà la cerimonia : l’attore si ritira Dopo le polemiche per le sue frasi omofobe : Neanche quarantott’ore dopo esser stato annunciato come presentatore della 91esima edizione degli Oscar, l’attore Kevin Hart ha annunciato via social la sua rinuncia all’incarico. Motivo: la polemica esplosa per alcuni suoi vecchi tweet di carattere omofobo. “Non voglio essere una distrazione – dichiara il comico americano – in una serata che deve essere celebrata da così tanti artisti incredibilmente ...

Nuova tassa sulle auto inquinanti - lo stop del governo Dopo le polemiche : “Cambieremo la norma al Senato” : dopo le polemiche per la Nuova tassa sulle auto inquinanti, inserita con un emendamento alla manovra in commissione Bilancio alla Camera, il governo cambia idea e annuncia che sarà tolta nel passaggio al Senato. “A proposito del bonus malus sulle automobili”, ha detto il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo a Palazzo Madama, “pur condividendo il fatto che vada incentivato l’acquisto di auto elettriche, siamo però contrari ...

Luigi Di Maio Dopo le polemiche liquida l'azienda di famiglia - Partiti gli ordini di demolizione dei manufatti abusivi : I Di Maio hanno 10 giorni di tempo per le controdeduzioni - Con la notifica del'avvio del procedimento Antonio Di Maio e la sorella, proprietari del terreno, avranno una decina di giorni a ...

Roma Inter - Dopo le polemiche Rocchi eletto miglior arbitro italiano : Roma Inter 2-2, polemiche DA VAR- Le polemiche dopo Roma Inter non si sono ancora placate. Da Roma a Milano, l’asse è bollente e su questa “strada” si consumano discussioni, critiche, domande circa l’utilizzo del Var domenica sera allo stadio Olimpico. Il fallo su Zaniolo ancora “grida” vendetta, con Rocchi che non ha visto il […] L'articolo Roma Inter, dopo le polemiche Rocchi eletto miglior arbitro italiano proviene da Serie A News ...

Roma Inter - Dopo le polemiche Rocchi eletto miglior arbitro italiano : Roma Inter 2-2, polemiche DA VAR- Le polemiche dopo Roma Inter non si sono ancora placate. Da Roma a Milano, l’asse è bollente e su questa “strada” si consumano discussioni, critiche, domande circa l’utilizzo del Var domenica sera allo stadio Olimpico. Il fallo su Zaniolo ancora “grida” vendetta, con Rocchi che non ha visto il […] L'articolo Roma Inter, dopo le polemiche Rocchi eletto miglior arbitro italiano proviene da Serie A News ...

Fiorentina-Juventus - Orsato promosso Dopo le polemiche : 'Solo due errori' : Tutte sufficienze ampie con La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7. Solo due errori, uno 'pro' Juve e uno più pesante in favore dei Viola. Milenkovic, infatti, andava espulso per il fallo su ...

Bufera su Elisa Isoardi Dopo la morte di Sandro Mayer : la foto scatena le polemiche : La conduttrice accusata di aver pubblicato sui social un fotomontaggio che la ritrae accanto al direttore di 'Di Più'...