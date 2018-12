Tesla : nominati due nuovi consiglieri indipendenti Dopo accordo con la SEC : Larry Ellison, fondatore, presidente e chief technology officer di Oracle e Kathleen Wilson-Thompson, a capo delle risorse umane di Walgreens Boots Alliance sono i due nuovi membri indipendenti del ...

Salvini dice no alla chiusura degli stadi Dopo la morte dell'ultrà : Roma, 28 dic., askanews, - 'Tutti devono mettere la testa a posto. Bisogna fare un enorme esame di coscienza. Occorre mettere intorno a un tavolo tutti i protagonisti del mondo del pallone, società e tifoserie. Mi chiedo cosa c'entra la stragrande maggioranza della tifoseria interista per bene a cui vietare le trasferte, padri con i …

Laura Boldrini - la stucchevole lezioncina sugli "stadi violenti" Dopo Inter-Napoli : Alè, ci mancava solo la lezioncina di Laura Boldrini sulle violenze prima di Inter-Napoli. Una, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, che forse una partita di calcio allo stadio non è mai manco andata a vederla. Ma tant'è: ci sono le feste, le notizie extra-manovra scarseggiano e anche l'ex preside

Dopo gli scontri di Inter - Napoli gli sconfitti siamo noi ultras : Ecco la rubrica "Tifare contro" curata da Giovanni Francesio per il Foglio sportivo che troverete in edicola sabato 29 dicembre Era abbastanza prevedibile, Dopo la disastrosa serata di mercoledì, che la frase d’ordinanza fosse “non si può morire per una partita di calcio nel 2018”; frase che però

Pedofilo ucciso Dopo il carcere - due arresti. Indagato padre di una vittima degli abusi : «È il mandante» : Due uomini, uno di S. Agata dei Goti e l'altro di San Felice a Cancello, sono stati arrestati nell'ambito delle indagini della Procura della Repubblica di Benevento in merito all'omicidio...

Al via con Amore Dopo amore la raccolta di album di Renato Zero con inediti mai incisi : tutti i dettagli : La raccolta di album di Renato Zero si avvia con il rilascio di amore dopo amore, disco iconico con il quale ha ottenuto la certificazione diamante e rilasciato nell'ormai lontano 1998. Nell'antologia che parte dal 28 dicembre sono compresi anche alcuni inediti mai incisi e inseriti nelle compilation che concludono l'opera e che arriveranno sul mercato tra luglio e agosto 2019. Si delineano quindi i primi dettagli su quella che sarà ...

Matteo Salvini Dopo Inter-Napoli : "Sbagliato chiudere gli stadi - colpiti i tifosi perbene" : Il prefetto di Milano, al termine del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, ha disposto che "la prossima partita casalinga dell'Inter con tutto il pubblico (inclusa la curva, ndr) sarà a metà febbraio" avallando così quella che era stata la richiesta del questore della città lombarda dop

Matteo Salvini Dopo Inter-Napoli : 'Sbagliato chiudere gli stadi - colpiti i tifosi perbene' : Il prefetto di Milano, al termine del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, ha disposto che 'la prossima partita casalinga dell'Inter con tutto il pubblico, inclusa la curva, ndr, sarà a ...

Salvini Dopo Inter-Napoli : «Chiudere gli stadi è un errore». Gentiloni : «Ha omaggiato gli ultrà dieci giorni fa» : Il tema stadi lascia i confini dello sport per oltrepassare quello dell'ordine pubblico e quindi anche dalla politica. La decisione del giudice sportivo di chiudere San Sito per l'Inter per due giornate e di far disputare una terza partita senza curva Nord non convince affatto il ministro dell'Interno Matteo ...

Pinerolo : insieme da 40 anni - si getta dal balcone Dopo aver trovato la moglie morta : Pier Carlo Marchese e Mirella Rocchietti, 85 anni lui, 83 lei, vivevano a Pinerolo. Lei è morta il 23 dicembre e lui, il pomeriggio stesso, si è gettato dal balcone del quarto piano dell’alloggio dove la coppia aveva vissuto per quarant’anni. Chi li conosceva dice che “si sono aiutati fino alla fine”.Continua a leggere

Annunciati nuovi concerti di Calcutta per l’estate 2019 Dopo i palasport : info e biglietti in prevendita : Arrivano nuovi concerti di Calcutta dopo il tour che condurrà nei palasport e a supporto di Evergreen, suo ultimo disco di inediti nel quale è contenuta anche la hit Paracetamolo con la quale è stato in radio per tutto il corso dell'estate 2018. Sono quindi aperte le prevendite per il 25 giugno all'Ippodromo Snai di San Siro e per il 27 giugno all'Ippodromo delle Capannelle a Roma. La consegna dei ticket di ingresso avverrà secondo le ...

Ultrà ucciso Dopo la guerriglia - Il governo : 'Ora stadi chiusi'. E Salvini dialoga con le curve : Un'iniziativa che per il sottosegretario è 'utile e urgente', perché 'tutti gli attori del mondo calcistico, che rappresentano un modello per i giovani sportivi, dovrebbero valutare più meditati e ...

Ultrà ucciso Dopo la guerriglia - Il governo : «Ora stadi chiusi». E Salvini dialoga con le curve : Poco dopo, interviene il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Chiede «un'inversione di rotta», la chiusura delle curve e degli stadi come alternativa alla sospensione delle ...

ATP 250 Doha 2019 : Djokovic prova a fare tris Dopo le vittorie del 2016 e 2017. Cecchinato guida la pattuglia italiana : Dal 1993 l’ATP di Doha, oggi facente parte del novero degli ATP 250, è parte irrinunciabile della tradizione tennistica di inizio stagione. Il ricco torneo che si svolge nella capitale del Qatar, anche grazie al suo importante montepremi, può a tutt’oggi godere di un eccellente albo d’oro: tra i vincitori, infatti, figurano Boris Becker (Germania, 1993), Stefan Edberg (Svezia, 1994 e 1995), Jim Courier (USA, 1997), Marcelo Rios ...