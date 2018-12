Donna morta a Brunico | forse omicidio

Donna trovata morta nel canale : era scomparsa da casa in auto : Ieri mattina è uscita di casa, alla guida della sua auto, ed è scomparsa. I suoi figli, dopo averla cercata invano nella campagne attorno a Gambolò, Pavia,, il comune della Lomellina dove abitava, ...

Ancona - travolta da un tir davanti al McDonald’s : morta una Donna - dubbi sulla dinamica : Una donna di 85 anni, Marisa Evangelisti, è morta giovedì pomeriggio travolta da un tir nei pressi della rotatoria di Torrette ad Ancona. Aveva fatto la spesa e si presume stesse tornando a casa quando è stata investita da un mezzo pesante. Inutili i soccorsi. L’uomo alla guida del mezzo pesante non si sarebbe accorto di lei.Continua a leggere

Scappa da casa con figlie gemelle di 6 mesi : Donna morta nel Tevere - bimbe scomparse : Una 38enne si era allontanata stamani da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. Un passante l'ha vista buttarsi nel fiume all'altezza di Ponte Testaccio. In corso le ricerche delle due piccole da parte dei vigili del fuoco e della polizia. La Procura indaga per omicidio-suicidio.

Va via da casa con figlie gemelle di 6 mesi e si getta nel Tevere. La Donna è morta - si cercano le bimbe : Una donna è stata trovata morta nel Tevere a Roma. La donna, 38 anni, si era allontanata stamani da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. A dare l'allarme un passante che ha visto la donna lanciarsi nel fiume al'altezza di Ponte Testaccio. Nessuna traccia al momento delle bambine: in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia.Un passante ha raccontato ad una pattuglia dei Vigili Urbani di aver visto la donna alle ...

Pullman si schianta a Zurigo : morta una Donna italiana - 43 feriti : La vittima è una passeggera di 37 anni, altri due italiani sono in gravi condizioni. Il mezzo è uscito di strada, probabilmente a causa del ghiaccio, e ha nitito la sua corsa contro un muro -

Nicoletta Nardoni : chi è la Donna morta sul Flixbus/ Incidente Zurigo - lascia marito e due figli : Nicoletta Nardoni, chi è la donna morta nell'Incidente a Zurigo sul Flixbus. La vittima era della provincia di Como, oggi avrebbe compiuto 38 anni.

Pullman da Genova sbatte a Zurigo |Morta una Donna italiana - 43 feriti : E' italiana la vittima dello schianto del Pullman, partito da Genova e diretto in Germania, nella notte scorsa vicino Zurigo. Si chiamava Nicoletta Nardoni eviveva nel Comasco, a Mozzate. Aveva 37 anni

Venezia - incendio in casa - morta una Donna di 46 anni : Un incendio divampato all'improvviso, verso l'alba, le cui cause, per ora, restano sconosciute. È accaduto a Concordia Sagittaria, nel Veneziano, dove una donna di 46 anni ha perso la vita tra le fiamme che hanno invaso la sua casa.Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere divampato a causa di un cortocircuito delle luci dell'albero di Natale. La donna era riuscita a uscire di casa con le due figlie, una 20enne e l'altra ...

Svizzera : è italiana la Donna morta nello schianto del pullman - altri 2 connazionali gravemente feriti : E’ una 37enne italiana la vittima dello schianto di un pullman in Svizzera: lo ha riferito la polizia cantonale di Zurigo. Sono italiani anche i due autisti: hanno 57 e 61 anni. Il primo era alla guida al momento dell’incidente. Entrambi sono in ospedale, ed il 61enne è in pericolo di vita. La Farnesina ha confermato che nell’incidente è morta una 37enne italiana e che altri due connazionali sono rimasti feriti in maniera ...