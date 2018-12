Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio | quarta prova della Coppa del Mondo di

Sci alpino - i precedenti dell’Italia nella discesa di Bormio. Due vittorie per Dominik Paris e una per Christof Innerhofer sulla Stelvio - in mezzo a tantissima Austria! : Il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino si concluderà a Bormio, come spesso capita, con la discesa libera sulla splendida Stelvio. La pista della Valtellina è una delle più dure del calendario e ha una importante caratteristica: piace particolarmente agli atleti austriaci. Nelle 24 edizioni disputate, infatti, ben 13 volte ha vinto un rappresentante dell’Austria, mentre l’Italia ha trionfato in tre occasioni, una volta con ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Che bel podio a Beaver Creek - sono contento. Stagione iniziata alla grande” : Dominik Paris ha conquistato il 24° podio in carriera, il terzo posto nel superG di Beaver Creek è il giusto premio per l’azzurro che ha brillato nel corso della sua prova ed è così riuscito a festeggiare nuovamente a una settimana di distanza dal medesimo risultato ottenuto nella discesa di Lake Louise. L’altoatesino ha agguantato Max Blardone nella classifica degli italiani più a podio in Coppa del Mondo e ha espresso tutta la sua ...

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : Dominik Paris maestoso terzo - ruggito dell’azzurro! Vince Max Franz : Dominik Paris si scatena nel SuperG di Beaver Creek e conquista un pesantissimo terzo posto sulla mitica Birds of Prey al termine di una gara magistrale condotta alla perfezione. La prova è stata rinviata di un’ora rispetto al programma originario a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito questa zona degli USA, il nostro portacolori non si è deconcentrato ed è così salito nuovamente sul podio dopo il terzo posto della scorsa ...

LIVE Sci - SuperG Beaver Creek 2018 in DIRETTA : Dominik Paris strepitoso terzo! Vince Max Franz : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per gli uomini-jet azzurri dopo l’opaca prestazione di ieri in discesa libera, dove il migliore è stato Dominik Paris in dodicesima posizione. Proprio lui e Christof Innerhofer sono le migliori carte per l’Italia sulla sempre difficile Birds of Pray. Anche Peter Fill vuole tornare ad ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 1° dicembre : Dominik Paris vede il podio in superG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 1° dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...

Sci alpino - Coppa del Mondo. Dominik Paris : “Ho cercato il limite - contento di questo podio” : Dominik Paris ha conquistato un eccellente terzo posto nella discesa di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro ha concluso la gara alle spalle di Max Franz e dell’altro italiano Christof Innerhofer, dimostrando grande soddisfazione nelle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “Sono partito molto bene, ho provato a spingere molto perché avevo trovato buona confidenza con la pista durante ...

Sci alpino - discesa di Lake Louise : Italia show con Christof Innerhofer 2° - Dominik Paris 3° : Azzurri protagonisti nella prima discesa libera della nuova di Coppa del mondo di sci: Christof Innerhofer e Dominik Paris hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto a Lake Louise, dove a vincere è stato l'austriaco Max Franz. Per Innerhofer si tratta del ...

VIDEO Dominik Paris terzo nella discesa di Lake Louise - podio di lusso dell’azzurro : Dominik Paris ha ruggito nella discesa libera di Lake Louise e ha conquistato un pesantissimo terzo posto nella prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro si è reso protagonista di un’ottima gara, per tutta la pista è rimasto in scia a Max Franz e Christof Innerhofer riuscendo così a conquistare un risultato di lusso e a salire sul podio in questa grande classica canadese. Il nostro portacolori ha dato ...

Sci alpino - Christof Innerhofer e Dominik Paris sul podio in discesa a Lake Louise! Delirio Italia - vittoria per Max Franz : Giornata memorabile per l’Italia dello sci alpino. Dopo il trionfo di Federica Brignone, a Lake Louise (Canada) si è materializzato uno splendido doppio podio per i colori azzurri in discesa libera. Christof Innerhofer e Dominik Paris, rispettivamente secondo e terzo, sono stati preceduti solo dall’austriaco Max Franz. Una gara che ha favorito i pettorali bassi: partito con il n.1, Franz ha disputato una prestazione senza sbavature, ...

Sci alpino - Dominik Paris brilla nella seconda prova di discesa a Lake Louise : l’azzurro secondo dietro Feuz : Tempone di Feuz nella seconda prova a Lake Louise, Paris chiude al secondo posto a più di un secondo dal leader Si comincia a fare sul serio a Lake Louise, dove nel weekend si disputerà la prima discesa maschile stagionale. nella seconda prova cronometrata, Beat Feuz stacca un tempo sotto l’1 e 46 (1’45″90) che rappresenta il primo riferimento importante per la gara e che abbassa i tempi della prima prova di oltre 2 ...

Sci alpino - seconda prova discesa Lake Louise 2018 : Beat Feuz il più veloce - Dominik Paris chiude in seconda posizione : E’ dello svizzero Beat Feuz la miglior prestazione della seconda prova della discesa libera maschile a Lake Louise (Canada), valida per la Coppa del Mondo 2018-2019. Il bronzo olimpico, che l’anno scorso seppe trionfare sulle nevi canadesi, ha confermato di gradire molto questa pista firmando il miglior tempo odierno di 1’45″90, facendo la differenza soprattutto nella parte centrale del tracciato, combinando molto bene ...