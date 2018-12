Dna e proteine | la prova scientifica dell’esistenza di Dio

ilfattoquotidiano

: Frammenti di proteine batteriche, dovute probabilmente alla scarsa igiene del luoghi di produzione, formaldeide, DN… - FabrizioDedola : Frammenti di proteine batteriche, dovute probabilmente alla scarsa igiene del luoghi di produzione, formaldeide, DN… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Finché saranno gli uomini a proclamare i santi, Dio avrà la “D” tra parentesi e un “io” scritto in grande. L’uomo che si incarna nello spirito anziché il contrario. Eppure, nell’infinitesimale vastità del tutto, polvere atomica e galassie colossali, esiste un’energia ininterrotta, pervadente e razionale. Straordinariamente razionale. La avvertiamo perché ne siamo parte e la ignoriamo per la stessa ragione.Bill Bryson è un giornalista statunitense, autore di un libro – tra gli altri – meraviglioso: Breve storia di (quasi) tutto. È un reportage dell’universo, un romanzo ironico e coinvolgente che racconta la scienza con esempi concreti e straordinariamente comprensibili. Quando parla di, racchiude in meno di una pagina ladi quell’energia metodica che i popoli chiamano Dio, ciascuno col proprio nome: “Noi abbiamo bisogno di ...