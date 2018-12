Djokovic e Nadal ad Abu Dhabi nel primo torneo stagionale

Ecco Djokovic e Nadal nel primo torneo stagionale : ROMA - Al via le semifinali al 'Mubadala World Tennis Championship' di Abu Dhabi , tradizionale torneo/esibizione che inaugura la nuova stagione del grande tennis internazionale: l'11ª edizione ...

Marcelo Rios : 'Avrei battuto Federer - Nadal e Djokovic' : Su Garin, invece, Rios dice: ' È migliorato molto, lo vedo molto forte, prima si parlava molto di una debolezza mentale, ma oggi, essendo 80 nel mondo e avendo già vinto Challenger, disputerà i ...

Tennis - Djokovic e Nadal a Abu Dhabitengono a battesimo la nuova stagione : Assente la campionessa in carica Simona Halep, numero uno del mondo, che debutterà la seconda settimana di gennaio a Sydney. A Auckland , 31 dicembre/6 gennaio; 250.000 dollari, cemento, le prime due ...

Khachanov pronto a sfidare Nadal e Djokovic ad Abu Dhabi : ' E vi giocano alcuni del migliori giocatori al mondo. È una splendida opportunità per giocare e competere contro questi grandi giocatori all'inizio dell'anno, è la preparazione perfetta appena prima ...

Classifica Atp - Djokovic in testa davanti a Nadal e Fognini 13esimo : L'ultima Classifica dell'anno 2018 pubblicata oggi dall'Atp e dalla Wta certifica in maniera definitiva le posizioni dei migliori tennisti mondiali, già pronti alla nuova stagione, al via lunedì ...

Ferrero : 'Nessuno può raggiungere i numeri di Federer-Djokovic-Nadal' : L'ex numero uno del mondo Juan Carlos Ferrero crede che Alexander Zverev abbia il potenziale per vincere il suo primo torneo del Grande Slam nel corso della prossima stagione. ' Si. Senza dubbio. Penso che abbia le ...

McEnroe sulle possibilità di vedere Federer-Djokovic-Nadal nel Senior Tour : ' È difficile perché ci sono solo nove eventi Masters nel mondo. Ma portare questo evento in Germania deve essere un obiettivo. È il prossimo grande passo per il nostro paese '. Becker ritene anche ...

Krajicek : 'Difficile vincere nell'era di Federer - Nadal - Djokovic e Murray' : L'ex numero 4 del mondo Richard Krajicek ha vinto un solo titolo del Grande Slam nella sua carriera, a Wimbledon nel 1996. In una rubrica sul Telegraaf , l'attuale direttore del torneo di Rotterdam ha riflettuto sul ...