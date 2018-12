Discesa Bormio streaming video e tv | in pista | si parte sulla Stelvio! | CdM sci

Discesa da brividi sul ghiaccio a Bormio Paris e Innerhofer vogliono rivincerla : Maria Rosa Quario Sulle piste dello sci ci aspetta una mattinata di grandi emozioni. Se avete la fortuna di essere in montagna a sciare il consiglio è di fare la pausa cioccolata con panna in un ...

Sci Discesa Bormio 2018 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Si torna in pista dopo la pausa natalizia per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Gli atleti, quindi, si rimettono scarponi e sci dopo aver festeggiato con le famiglie il giorno di Natale e, a questo punto, si rituffano nella stagione agonistica. Si riparte con la consueta Discesa libera di Bormio sulla pista Stelvio, primo appuntamento della due-giorni che andrà a chiudere il 2018 del Circo Bianco. L’anno scorso ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Venerdì 28 dicembre (ore 11.30) si disputerà la Discesa libera maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica pista Stelvio andrà in scena una grande classica del calendario internazionale, gli uomini jet sono pronti a darsi battaglia per la conquista di una vittoria estremamente prestigiosa. L’Italia si gioca le sue carte migliori nei primi minuti: Christof Innerhofer scatterà col pettorale ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2018 : la formazione dell’Italia. Tutti gli azzurri al via. Presenti anche Paini e Cazzaniga con Paris e Innerhofer : Venerdì 28 dicembre si disputerà la Discesa libera maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Nell’amena località valtellinese andrà in scena una grande classica del calendario internazionale, un appuntamento imperdibile per Tutti gli uomini jet che si sfideranno sulla celeberrima pista Stelvio per andare a caccia del successo di lusso. L’Italia sarà grande protagonista, le frecce più importanti ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio 2018 : una Discesa libera senza un vero favorito - chi sarà il padrone della Stelvio? : Dopo il break dovuto alle festività natalizie, torna la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, con l’ultimo appuntamento prima di Capodanno, ovvero la due-giorno di Bormio. Sulle neve della Valtellina, infatti, andranno in scena una discesa libera (domani alle ore 11.30) ed un supergigante (venerdì alle 11.45), con gli uomini-jet pronti a darsi battaglia sulla Stelvio, una pista con punti tecnici e selettivi e altri nei quali si toccano ...

Sci alpino - Seconda prova Discesa Bormio 2018 : Vincent Kriechmayr il migliore - Paris 8° - Innerhofer velocissimo non conclude : E’ dell’austriaco Vincent Kriechmayr il miglior tempo della Seconda prova della discesa libera di Bormio di sci alpino maschile, funzionale alla gara di domani e valida per la Coppa del Mondo 2018-2019. Sulla mitica Stelvio gli uomini-jet si sono esibiti, trovando le misure al difficile tracciato italiano e studiando alcune soluzioni o accortezze utili a quel che accadrà tra circa 24 ore. Ebbene, Kriechmayr ha fermato i cronometri ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio 2018 : Peter Fill - fermato dal mal di schiena - rinuncia a Discesa e superG : Brutta tegola per la squadra azzurra che si appresta a disputare discesa libera e superGigante validi per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino in quel di Bormio: Peter Fill, che nella seconda prova cronometrata odierna sarebbe sceso in pista con il pettorale numero dieci è stato costretto a dare forfait a causa del mal di schiena e non sarà al cancelletto di partenza nei prossimi giorni. Al sito della FISI Peter Fill ha raccontato i motivi ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2018. Christof Innerhofer : “La pista è dura - è stata una guerra”. Paris : “Neve bella ghiacciata” : Ottima giornata per l’Italia a Bormio dove si è disputata la prima prova cronometrata della Discesa libera di Coppa del Mondo che andrà in scena tra due giorni nella località valtellinese. Gli azzurri sono tornati subito sulla neve dopo la brevissima sosta per le festività natalizie e Christof Innerhofer ha dettato legge stampando il miglior tempo (1:57.48). L’altoatesino è sembrato estremamente raggiante nelle dichiarazioni ...

Sci alpino – Innerhofer super nella prima prova di Discesa sulla Stelvio : le parole degli azzurri da Bormio : Le parole degli azzurri dopo la prima prova di discesa maschile di Coppa del Mondo sulla pista Stelvio a Bormio La prima prova della discesa maschile di Coppa del Mondo a Bormio sulla pista Stelvio ha detto che quella di venerdì sarà una gara affascinante. Ecco le dichiarazioni di alcuni protagonisti. CHRISTOF Innerhofer “Sono contento, ma devo essere sincero: ho saltato una porta. Però questa discesa mi ha soddisfatto, al di là del tempo ...

Sci alpino - Prima prova Discesa Bormio 2018 : Christof Innerhofer comanda sulla Stelvio - Svindal e Jansrud si nascondono : Dopo la pausa natalizia, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte ancora dall’Italia. Si era finito con lo slalom di Madonna di Campiglio e si ricomincia da Bormio, dove ad essere protagonista sarà la velocità. Oggi, sulla mitica Stelvio, è andata in scena la Prima prova cronometrata della discesa per consentire agli atleti di testare le condizioni della pista e comprendere quali linee migliori seguire per la gara in programma il ...