Di cosa ha parlato Conte nella conferenza stampa di fine anno

Tumore - cosa mangiare se vuoi evitare la malattia : i due cibi miracolosi di cui nessuno vi aveva parlato : Mangiamo distrattamente, per gola, per tristezza, per il piacere della compagnia, per solitudine, per riempire vuoti, per ringraziare chi ha cucinato per noi con amore. Mangiamo ma dovremmo cominciare a farlo consapevolmente, partendo da quello che compriamo e mettendo «il nostro nome in cima alla l