Decreto Genova | Autostrade presenta ricorso | ‘Usati come bancomat’ E compra i terreni di

Il Ponte di Genova sarà costruito da Salini-Fincantieri-Italferr - pubblicato il Decreto. Il ministro : "Pronto entro il 2020" : Fincantieri infatti è uno dei più importanti gruppi cantieristici al mondo e ha un'esperienza ultradecennale nella gestione e pianificazione di progetti complessi. Specializzata nella progettazione, ...

Genova - Viadotto Polcevera : firmato Decreto per demolizione : E' stato firmato nel pomeriggio di oggi, 14 dicembre, il Decreto di "Affidamento dell'appalto pubblico dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere per la demolizione, la ...

Il ricorso di Autostrade contro il Decreto Genova e il bliz della polizia a Neudorf : DALL'ITALIA "L'Italia deve compiere ulteriori sforzi sulla manovra", ha detto il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, resterà a Bruxelles fino alla fine del negoziato con l'Unione europea. Mario Draghi conferma la fine del Qe da gennaio 2019. Il Comune di Lodi condannato per discriminazione ...

Ponte Genova - Autostrade per l'Italia fa ricorso contro Decreto : Roma, 13 dic., askanews, - Autostrade per l'Italia fa ricorso contro il decreto legge per la ricostruzione del Ponte Morandi crollato a Genova. Lo comunica la società, sottolineando che il consiglio ...

Ponte Morandi - Autostrade fa ricorso contro il Decreto Genova : “Ma non bloccheremo i lavori di ricostruzione” : Autostrade per l’Italia fa ricorso contro il Decreto Genova, contenente le misure per la ricostruzione del Ponte Morandi, ma non chiederà la sospensiva per non ritardare o ostacolare la ricostruzione del viadotto Polcevera, crollato il 14 agosto scorso. La decisione è stata assunta oggi dal Consiglio d’amministrazione della Società. In una nota, Aspi fa sapere che “il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia, ...

Genova - niente messa e chiesa chiusa per Natale contro il Decreto sicurezza : La provocazione il don Paolo Farinella, parroco di San Torpete, che accusa: se Gesù si presentasse da noi "col decreto immondo di Salvini, sarebbe fermato alla frontiera e rimandato indietro perchè migrante economico"

Genova - prete chiude la chiesa per Natale : “Obiezione di coscienza contro il Decreto Salvini” : Don Paolo Farinella, sacerdote di San Torpete, nel centro di Genova, ha deciso di chiudere la chiesa e non celebrare nessuna messa nel periodo della festività natalizie per protestare contro Salvini e contro i fedeli cattolici che lo sostengono: ""Se Gesù, con Maria e Giuseppe, si presentasse da noi per celebrare la sua nascita, col decreto immondo di Salvini, sarebbe fermato alla frontiera e rimandato indietro perché migrante economico, perché ...

I fanghi tossici ed il Decreto Genova : Comuni e Regioni si ribellano : L’articolo 41 del decreto Genova è stato proposto ed approvato dopo il crollo del ponte Morandi e riguarda il controllo dei limiti di idrocarburi nei fanghi degli impianti di depurazione. I fanghi, ottenuti dal trattamento delle acque reflue, vengono spesso utilizzati come concime o fertilizzante nei campi agricoli. L'emergenza ligure ha fatto si che per superare una situazione critica, dovuta alla difficile gestione della depurazione, si ...

Genova : Decreto approvato ma resta il malcontento : Soprattutto gli abitanti vicino al Polcevera. I tempi si stanno allungando a dismisura anche se Bucci e Toti hanno stilato una cronotabella per la demolizione e ricostruzione del viadotto. Da parte ...