Danza Con Me | Roberto Bolle inaugura il 2019 di Rai1

Stefano De Martino fiDanzato con Chiara Scelsi? Esplode il gossip sul ballerino : Stefano De Martino fidanzato? La nuova fiamma del ballerino sarebbe la modella Chiara Scelsi Nuovo gossip su Stefano De Martino: è fidanzato con Chiara Scelsi? Lei è una giovane e bella modella dai capelli ricci, lui lo conosciamo già. A far partire lo scoop è stata la rivista Chi, dove sull’ultimo numero in edicola sono […] L'articolo Stefano De Martino fidanzato con Chiara Scelsi? Esplode il gossip sul ballerino proviene da gossip ...

Roberto Bolle parla del suo privato e svela gli ospiti di Danza Con me : Danza con me 2019: Roberto Bolle torna su Rai1 e fa una confessione inaspettata Andrà in onda martedì 1 gennaio alle 21.25 su Rai1 l’edizione 2019 di Danza con me, l’ormai popolare show dedicato al ballo, curato e autocondotto da Roberto Bolle, che con la passata edizione ha riscosso un grande successo in termini di ascolti, ottenendo una media di quasi cinque milioni di telespettatori. Intervistato per il settimanale DiPiùTv a pochi ...

Forlì-Cesena - accusa la fiDanzata di adulterio e l'aggredisce con un cacciavite : Una serie di aggressioni che andavano avanti da un paio di anni ma che la 29enne non ha mai avuto il coraggio di denunciare per paura di ritorsioni da parte del suo aguzzino. Un ragazzo di origine ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez : "Natale 2019 con una fiDanzata dal bel cuore" : Ivan Gonzalez, tronista in carica di 'Uomini e Donne', sogna di uscire dal programma di Maria De Filippi in compagnia della donna della sua vita. Alla rivista ufficiale, il modello spagnolo ha confessato i progetti affettivi per il prossimo anno: Mi piacerebbe poter guardare l’albero e avere la sicurezza che il prossimo anno a scartare i regali con me ci sarà anche la mia fidanzata: una ragazza con un bel cuore. Spero di non sentirmi più ...

Ezio Greggio a Vicoli per conoscere la famiglia della fiDanzata : Quando gli abitanti di Vicoli la piccola località dell’entroterra pescarese, non ha creduto ai loro occhi quando in un ristorante delle vicinanze si sono ritrovati a tu per tu con Ezio Greggio. Il popolare e storico conduttore sessantaquattrenne di Striscia la notizia, su Canale 5, ha infatti visitato il paese per conoscere la famiglia di quella che, da qualche mese, è la sua nuova compagna: la ventiseienne originaria di Vicoli, vice Miss Italia ...

Diletta Leotta auguri di Natale con il fiDanzato : Diletta Leotta ha preso migliaia di like. E stavolta lo fa svelando il grande amore della sua vita: Matteo Mammì. L’ex direttore senior programmazione e produzione di Sky ha ritrovato il sorriso con la sua fidanzata. Dopo aver perso la sfida con Luigi De Siervo per diventare nuovo amministratore delegato della Serie A, Mammì sfoggia un cuore “solare” insieme a Diletta nel post su Instagram. Ovviamente il profilo scelto è quello ...

Due gemelle australiane vogliono sposare lo stesso uomo. "Siamo fiDanzate con lui da sei anni" : Due gemelle australiane, considerate le più identiche al mondo, vogliono sposarsi con lo stesso uomo, sfidare la legge e unirsi in matrimonio con un ragazzo con cui sono fidanzate da almeno sei anni. "Ma non sarebbe legale", per questo hanno chiesto al governo di modificare la legge. Anna e Lucy DeCinque, 33 anni, hanno fatto appello attraverso i social media per permettere loro di fare questo passo con Ben Berne, riporta il sito web ...

Ezio Greggio conosce i genitori della fiDanzata 25enne : Il periodo natalizio, si sa, è ideale per ritrovarsi in famiglia o per presentare ai parenti più stretti la persona che durante l'anno si ha avuto la fortuna di avere accanto. È il caso di Ezio Greggio che per l'occasione del Santo Natale si è recato a Vicoli, in provincia di Pescara. Lo ha fatto in compagnia della sua nuova fidanzata Romina Pierdomenico. Secondo il quotidiano Il Centro i due avrebbero fatto visita ai parenti di lei e poi ...

Marta Flavi a Vieni da me/ 'Sono fiDanzata con un notaio che vive a Milano. La convivenza? Dipende da...' : Marta Flavi svela a Vieni da me cosa butta e cosa tiene del 2018 rivelando di essere fidanzata con un notaio che vive a Milano escludendo la convivenza.

Concerti - show di fontane Danzanti e attrazioni : il 2018 si chiude con un week end tra musica e spettacoli : 'L'ultimo fine settimana del 2018 sarà all'insegna della musica e degli spettacoli. La parte centrale del programma del Comune 'Natale d'Incanto' spiegano dal Comune include una serie di appuntamenti in previsione dell'arrivo del nuovo anno. Sabato 29 dicembre alle ore 18,...

Uccisa a 16 anni con 30 coltellate dal fiDanzato : era una promessa mondiale del nuoto : Morta ammazzata con trenta coltellate: il fidanzato, che ha poi confessato l’atroce delitto, l’ha colpita brutalmente sul petto, l’addome e il collo. Così è stata Uccisa Safia Askarova, la ragazza russa di sedici anni che era una giovane promessa del nuoto mondiale e che, a quanto si è appreso, ha pagato con la vita il suo desiderio di concentrarsi sulla carriera sportiva. Già medaglia d’argento nel suo Paese, Safia aveva da poco ...

Forlì - colpisce la fiDanzata incinta con cacciavite e pinze e tenta di strangolarla : arrestato : Fine di un incubo per una ragazza incinta di 29 anni, residente a Forlì, aggredita con pinza e cacciavite dal suo fidanzato per motivi di gelosia. L'uomo, dopo aver tentato di strangolarla con un laccio, l'ha tenuta segregata in una camera d'albergo per non destare sospetti nei familiari della compagna. Lui è stato arrestato, mentre lei trasferita in un casa protetta.Continua a leggere