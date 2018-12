Dall' apologia di mafia all' eliminazione dei contanti | le proposte di legge degli iscritti

Marco Biagi - scritte sui muri contro il giuslavorista ucciso Dalle nuove Br : due indagati per apologia di terrorismo : Scrissero sui muri “Marco Biagi non pedala più” e “Onore a Mario Galesi“, uno dei suoi assassini. E lo fecero sui muri del dipartimento di Economia dell’università di Modena e Reggio Emilia. Adesso rischiano un processo per apologia dei delitti di attentato per finalità terroristiche e di porto abusivo di armi. Sono i reati per cui i pm di Bologna, Antonello Gustapane e Antonella Scandellari, hanno chiuso le indagini nei confronti di un 28enne ...