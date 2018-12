Dalla manovra al rimpasto di governo | la conferenza stampa di Conte

Tria alla Commissione Bilancio : 'La Manovra consentirà di uscire Dalla trappola della bassa crescita - stimolerà i consumi e spingerà gli ... : 'Il miglior risultato possibile sia dal punto di vista economico finanziario che politico, un risultato che conferma gli obiettivi fondamentali di riforma e politica economica del governo e li riconduce ad un livello di deficit più basso di quello preventivato'. E' quanto ha detto, riferendosi all'accordo sulla Manovra raggiunto con la Commissione Ue, il ...

Alfa Romeo : aiuti per l'indotto di Cassino Dalla manovra di bilancio regionale : Ho collaborato con diverse testate online, occupandomi di temi differenti ma senza mai abbandonare il mondo dei motori ed, in particolare, il settore auto che ormai seguo quotidianamente con l'...

Scuola - perché i veri "beffati" Dalla manovra sono i precari storici : Si torna ai concorsi ma restano con l'amaro in bocca precari e docenti non stabilizzati. Il sindacato Anief: "Approvata...

Manovra - ecco le misure : Dalla famiglia al fisco - cosa cambia per gli italiani : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni , la Manovra approvata dopo una notte di bagarre al Senato con 163 sì, porta con sé novità per famiglie, ...

Ncc - il regolamento stralciato Dalla manovra diventa un decreto del governo. I conducenti : “Mattarella non firmi” : stralciato dalla manovra, è diventato un apposito decreto varato dal consiglio dei ministri nella notte. Il regolamento per gli Ncc (noleggi con conducente) è oggetto di un provvedimento del governo che contiene “disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”. Così il governo ha cercato di disinnescare le proteste esplose nella giornata di sabato con tassisti pronti a bloccare le città e conducenti Ncc che ...

Il bilancio della manovra : Dalla scure sui pensionati agli investimenti cancellati : Il sottosegretario al ministero dell'Economia, Massimo Garavaglia, ha spiegato che ci sono problemi di copertura. La norma ha provocato accese proteste dei proprietari di Ncc. Proroga confermata ai ...

Che manovra è uscita Dalla lunga notte in Senato : Dopo l'ennesima giornata al cardiopalma il Senato ha approvato la manovra, che dovrà tornare alla Camera per il via libero definitivo il 28 o il 29 dicembre, a poche ore dall'incubo dell'esercizio provvisorio. Il governo - in notturna - ha incassato la fiducia sul maxiemendamento che recepisce l'intesa con l'Europa con 167 voti a favore, 78 contrari e tre astenuti (tra cui il Cinque Stelle Antonio De Falco), ...

Manovra - ok Dalla Commissione Bilancioal maxiemendamento : fuori l'opposizione | Posto voto di fiducia : countdown Senato | Nuovo rinvio : voto dopo mezzanotte : Si allungano i tempi alla Camera: la Manovra sarà in Commissione il 27 dicembre, per approdare in Aula il 28 ed essere varata entro il 29. Il presidente Fico: "Il Parlamento deve rimanere centrale"

Manovra - il testo integrale del maxiemendamento : Dalla Web tax al “saldo e stralcio” delle cartelle per redditi bassi : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, Ncc, ecotassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl Bilancio, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma la principali misure annunciate nei giorni scorsi. Il testo, che il Senato dovrà approvare con voto di fiducia, cambia in modo significativo rispetto alla versione della Manovra entrata a palazzo Madama. Poi ci sarà ...

Manovra ancora ferma ai box Dalla Ragioneria. Dal saldo e stralcio all'ecotassa - le novità in cantiere : Mancano poche ore al Natale, e della Manovra, quella vera, non si ha traccia. Il maxi emendamento che di fatto dovrebbe riscriverla non c'è, slitta di ora in ora la presentazione al Senato, fino al rinvio alla giornata di sabato. Lungo il corso della giornata dal ministero dell'Economia escono varie bozze, al punto da far sbottare il viceministro Laura Castelli, che si dice "seriamente costernata per la continua fuoriuscita di documenti ...

Il contrappasso di Monti : "Manovra dettata Dalla Ue - mai vista una cosa simile" : Quindi passa a fare la morale mettendo sulla graticola la politica di oggi: 'C'è una divaricazione sempre più ampia tra le capacità necessarie per essere eletti e quelle necessarie per governare bene'...

Dalla manovra esce sconfitto il Sud produttivo : Nel borsino quotidiano su chi vince e chi perde, Commissione/Governo, Lega/cinque Stelle, nella trattativa che ha portato alla rimodulazione della Legge di Bilancio per evitare la procedura di infrazione europea è entrato anche il confronto Nord-Sud del Paese. Secondo il teorema difficile da scardinare dell'assistenzialismo per il Sud e delle misure di rilancio dell'economia per il produttivo Nord. Proviamo a spiegare meglio mettendo a ...

Dalla webtax alle pensioni d'oro - ecco cosa cambia nella manovra : FONDO COMPETITIVITÀ Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia sono previste misure volte a definanziare le risorse del fondo per favorire lo sviluppo del capitale immateriale, ...

Ok definitivo manovra Dalla Camera il 27 e 28 dicembre : Roma, 20 dic., askanews, - Il presidente della Camera Roberto Fico convocherà l'aula di Montecitorio per discutere la manovra giovedì 27 dicembre, con prosecuzione prevista venerdì 28. Il lavoro della ...