Dal nuovo album di Robbie Williams | Under The Radar 3 | il video ufficiale del singolo I

optimaitalia

: #Fabregas si svincola dal #Chelsea: Il #Monaco lo aspetta. Ma occhio al #Milan... - FOXSportsIT : #Fabregas si svincola dal #Chelsea: Il #Monaco lo aspetta. Ma occhio al #Milan... - Honiro : Ultimo parteciperà a #Sanremo2019 con il nuovo singolo 'I Tuoi Particolari', primo estratto dal disco 'Colpa delle… - Confindustria : ??Aumentano di nuovo le clausole di salvaguardia. L'anno prossimo il Governo dovrà gestire 23,1 mld, l'ammontare più… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)Dallo scorso Natale, per chi ha preordinato ildi, è disponibile in download ilI Just Want People To Like Me, che anticipaThe3 in uscita a febbraio.Si tratta del terzo volume di un progetto iniziato nel 2014, con cui il re del pop inglese pubblica brani inediti solo per i fan iscritti al suo sitorw.com (il disco non sarà acquistabile nei negozi): ilvolume, come i due precedenti, contiene tracce, bsides e demo inediti che per vari motivi non sono finiti nelle tracklist diprecedenti.Il terzo disco della serieTheè già disponibile in pre-ordine sul sitodell'artista e uscirà il 14 febbraio 2019 in tre formati: download digitale, cd standard, Super Deluxe cd. Quest'ultima versione, che sarà resa disponibile solo in un numero limitato di copie, contiene anche 3 cartoline artistiche ...