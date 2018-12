Dal cinema alla politica | Angelina Jolie | ' Potrei entrarci presto' E non esclude la

Grande Cinema 3 si rinnova a partire Dall’1 gennaio 2019 : Grande Cinema 3, la tanto apprezzata iniziativa promozionale dell'operatore, si appresta a rinnovarsi a partire dall'1 gennaio 2019. L'articolo Grande Cinema 3 si rinnova a partire dall’1 gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

I moschettieri - Spider-Man e la Befana : i film al cinema Dal 27 dicembre : In Italia torna la commedia in costume. E dagli Stati Uniti arriva una forma tutta nuova di animazione

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 27 al 30 dicembre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Dal 3 gennaio al cinema 'Il gioco delle coppie' di Olivier Assayas : Dopo tutto, questo è il senso della politica e dell'opinione pubblica. La digitalizzazione del nostro mondo e la sua riduzione ad algoritmi è il vettore moderno di un cambiamento che ci confonde e ci ...

Dal Grinch a Mamma ho perso l'aereo - 10 strenne bibliocinematografiche per il Natale : Dieci proposte di libri con un forte legame cinematografico: il ritorno di Mary Poppins al cinema è occasione per rileggere i cinque libri di P.L. Travers, come pure 'Il Grinch' cartoon tratto dal ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 20 al 24 dicembre : ... in via Mameli 24/C a Grosseto, da giovedì 20 a lunedì 24 dicembre : 'Capri-Revolution', di Mario Martone Durata: 122 minuti Ore 17.00 e 21.15; Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli:...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 13 al 19 dicembre : ... in via Mameli 24/C a Grosseto, da giovedì 13 a domenica 16 dicembre : 'Lontano da qui', di Sara Colangelo Durata: 96 minuti Ore 17.00 e 21.15; Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli:...

Loren - la vestaglia di "Una giornata particolare" acquistata Dal museo del cinema di Torino : Il museo Nazionale del cinema di Torino ha acquistato uno degli iconici costumi di scena indossati sul set da Sophia Loren: è la vestaglia del film 'Una giornata particolare' , 1977, del regista ...

Conversazioni atomiche : Dal 13 dicembre al cinema una commedia on the road sulla fisica in Italia : Arriva nelle sale dal 13 dicembre, per iniziare un percorso che lo porterà in tante città e cinema d’Italia lungo il 2019, Conversazioni atomiche, il nuovo film documentario di Felice Farina, prodotto da Istituto Luce Cinecittà e co-distribuito da Luce e Nina Film. Un film del tutto inusuale nel panorama produttivo Italiano. Un documentario, con la struttura del road movie, lo spirito della commedia, gag di situazione da buddy movie, una ...

Riccardo Scamarcio e Miriam Leone al cinema con 'Il testimone invisibile' - Dal 13 dicembre : Il 13 dicembre arriverà nelle sale il thriller italiano di Stefano Mordini, 'Il testimone invisibile', con Riccardo Scamarcio e Miriam Leone. I due attori interpretano due amanti coinvolti in una serie di eventi e conseguenze a catena che sconvolgono le loro vite. Scamarcio è il giovane imprenditore Adriano Doria, sposato e padre di una bambina, un uomo soddisfatto e felice, che nasconde una relazione extraconiugale con Laura, una fotografa ...

“Le grida del silenzio” di Sasha Alessandra Carlesi torna sul grande schermo. In programmazione Dal 6 al 9 dicembre al Nuovo Cinema Aquila di Roma : torna al Nuovo Cinema Aquila di Roma il film “Le grida del silenzio”, opera prima della regista Sasha Alessandra Carlesi. La pellicola è interpretata da Luca Avallone, Manuela Zero, Alice Bellagamba, Roberto Calabrese, Martina Carletti, Ana Cruz, Luca Molinari, Beppe Convertini e tanti altri. Un luogo d’incontro, un luogo di destinazione, sette ragazzi con le loro vite, storie, amori, bagagli più o meno , pesanti… 7 volti, 7 maschere, quelle ...

Lutto nel mondo del cinema : è morto a Napoli Ennio Fantastichini - stroncato Dalla leucemia : È morto a Napoli all'età di 63 anni Ennio Fantastichini, il popolare attore italiano vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista nel...

Amici come prima : Boldi e De Sica insieme al cinema Dal 19 dicembre : Torna la coppia dei cinepanettoni di Natale. Massimo Boldi e Christian De Sica (nei panni anche del regista) di nuovo