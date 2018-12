Dagli scontri di San Siro alla fascia ad Asamoah | Spalletti in conferenza stampa | “troppi

sportfair

: Scontri Inter-Napoli, le armi usate dagli ultras: anche martelli e asce. FOTO - SkyTG24 : Scontri Inter-Napoli, le armi usate dagli ultras: anche martelli e asce. FOTO - diavolista : @ElenalaMD7 @pisto_gol Ricordiamo che gli scontri ormai avvengono sempre fuori dagli stadi. Togliere gli striscioni… - Alessan38996801 : @fattoquotidiano @petergomezblog Ricordo anni fa l’espisodio in cui degli ultras lanciarono banane in campo, indiri… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Lucianoparlavigilia di Empoli-Napoli, dopo glidi Sanl’allenatore nerazzurro dà il suo personale parere su quanto successo Lucianovigilia di Empoli-Inter, si presentaconsuetudinariapre-match. Il tecnico nerazzurro però non può fare a meno di commentare i recenti avvenimenti di San, in cui il tifoso Daniele Belardinelli ha perso la vita.Fabio Ferrari/LaPresse“Basta all’odio nel calcio in generale, è questa la cosa importante. – ha detto– Da tanto si dice di partire, ma partiamo. Non entro nel merito della sentenza, perché poi si vanno a colpire anche quei tifosi che vogliono andare allo stadio invece che restare a casa. È chiaro che poi l’educazione della squadra si sia vista in precedenza, ma anche dentro la partita stessa. E lo stile dell’Inter ...