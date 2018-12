Da Palazzo dei Leoni | il dettaglio sui lavori inerenti la viabilità della Panoramica

Cos’è il Corridoio Vasariano che unisce Palazzo Vecchio con Pitti - meraviglia dei Medici a Firenze : Il Corridoio Vasariano progettato da Giorgio Vasari è uno degli itinerari preferiti dai turisti di mezzo mondo. Si tratta di un percorso sopraelevato che a Firenze collega Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti, passando per gli Uffizi e sopra il Ponte Vecchio. Fu realizzato in cinque mesi per volere del duca Cosimo I de' Medici nel 1565.Continua a leggere

Narni a Palazzo dei Priori pace e cioccolato con 'Colombia Vive!' : "Vogliamo raccontarvi " spiegano gli organizzatori come la coltivazione e produzione del cacao possa trasformarsi in un processo di costruzione della pace e di economia alternativa con la proiezione ...

FONDAZIONE FERRARA ARTE - Le serate di visita ai Palazzo dei Diamanti saranno poi riproposte lunedì 31 dicembre e il 4 e 5 gennaio : Sabato 8 dicembre apertura straordinaria fino alle 22.30 della mostra 'Courbet e la natura' 05-12-2018 / Giorno per giorno In occasione del ponte dell'Immacolata Palazzo dei Diamanti propone, l'8 ...

Bari - le paure dei vicini del ‘Palazzo della morte’ : “Anche qui almeno nove casi di cancro. Fiamme e cattivo odore per anni” : La foto sul tavolo è ingiallita dal tempo. Filippo e Teresa hanno ancora i capelli scuri. Quattro figli a poca distanza di età, stretti in un unico scatto. Oggi, 72 e 70 anni ciascuno, cinquant’anni tra quelle mura piene di crepe, al sesto piano di viale Archimede 12, a Bari. Stesso isolato del palazzo della morte, dove 21 persone si sono ammalate di neoplasie rare a partire dalla metà degli anni Novanta. Tutte, secondo le indagini della ...

Bari - “21 inquilini di un Palazzo morti di tumore per roghi tossici di una discarica. È Terra dei fuochi - ma non perseguibile” : Il numero 16 di via Archimede, è conosciuto da tutti a Bari come il “palazzo della morte”. Oggi viene definito dalla procura del capoluogo pugliese, una “Terra dei fuochi” perché 21 inquilini della palazzina nel quartiere Japigia sarebbero morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale – a una manciata di metri dal condominio – dismessa e bonificata ...

Rifiuti e Terra dei fuochi - Conte : "Basta con i roghi tossici" | Prevista una cabina di regia a Palazzo Chigi : Lunedì il premier firmerà a Caserta il "Protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei fuochi", che prevede anche un piano di controlli ad hoc sul territorio. Intanto il ministro dell'Interno si dice ottimista sul nodo inceneritori

FESTIVAL DEI POPOLI 59 - Un Palazzo dimenticato : Lo sport ma anche incontri religiosi con 20.000 persone in un solo evento per la Madonna di Medjugorje o spettacoli dal vivo, concerti e danza, per un passato che sembra sempre migliore del presente. ...

Napoli - nel centro storico Unesco un intero Palazzo prigioniero dei cantieri : Le impalcature di sicurezza del cantiere per il restauro del complesso dei Girolamini da un lato e i cantieri stradali del lotto 1 dei lavori Unesco si sono trasformate in una trappola per gli ...

Un convegno sui musei del Lazio al Palazzo dei Papi di Viterbo : ... Polo Museale Civico del Castello di Santa Severa, Santa Marinella, Il nuovo polo museale del Castello di Santa Severa tra scienza educazione e ricerca Gloria Galante , Museo Civico Archeologico "...

Silenzi e un'altra donna sparita : i misteri dei custodi del Palazzo : ROMA Le indagini partono proprio da loro, da quei custodi che hanno vissuto nella dependance della Nunziatura apostolica, dagli anni in cui la villa è stata ceduta al Vaticano. E mentre la...

Casa Pound occupa da 16 anni un Palazzo nel centro di Roma - ma ora arriva la resa dei conti : La Corte dei conti ha incaricato il nucleo di polizia tirbutaria di quantificare il danno. Ieri il primo sopralluogo. I finanzieri allontanati da uno dei leader, che però nega -

FESTIVAL DEI DIRITTI 2018 - Giovedì 25 ottobre alle 17 con un documentario a Palazzo Tassoni Estense - via Ghiara 36 - : 'Memorie dal Reparto n. 6' in scena per celebrare i 40 anni della Legge Basaglia 23-10-2018 / Giorno per giorno , Comunicato a cura degli organizzatori, La Legge Basaglia compie 40 anni e Ferrara ...