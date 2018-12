Da LG tre nuove soundbar realizzate in collaborazione con Meridian

Altre scosse a Catania. Etna - si temono nuove eruzioni : Ancora scosse nel Catanese nella notte. Oltre 600 sfollati in alberghi e palazzetti dello sport. Scatta l'allarme per nuove eruzioni dell'Etna. E l'80% delle scuole siciliane non è a norma Segui su affaritaliani.it

Terremoto Catania - nuove scosse nella notte : la faglia si allarga - evacuate altre 10 famiglie : Abitano tutte ad Aci Platani, frazione di Acireale. La faglia nelle vicinanze delle abitazioni si è allargata pericolosamente. nella notte segnalate altre scosse (la più forte nella zona di Adrano, di magnitudo 2.7). Secondo l’Ingv. si potrebbero venire a creare nuove fratture eruttive.Continua a leggere

Etna - nuove scosse nella notte : la più forte di magnitudo 2.7. Sono 370 gli sfollati - “ospitati in alberghi e palestre” : Anche questa notte la terra ha tremato a Catania per via dell’attività dell’Etna, dopo il sisma tra Natale e Santo Stefano che ha causato danni e feriti in tutta la provincia. Gli strumenti dell’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno infatti registrato una decina di scosse, tutte di bassa intensità: la più forte nella zona di Adrano, di magnitudo 2.7 alle 7.15 del mattino, a una profondità di 4,4 chilometri. ...

Eruzione Etna - vulcanologo : “Possibili aperture di nuove bocche - il magma potrebbe avanzare fino ai centri abitati” : L’attività dell’Etna può risultare in “dinamiche ulteriori con possibili aperture di nuove bocche di Eruzione a quote più basse. Se ciò si verificasse avremmo una Eruzione più voluminosa con avanzamenti del magma che potrebbero avvicinarsi ai centri abitati“: lo ha spiegato all’Adnkronos Mauro Rosi professore di vulcanologia all’Università di Pisa. “L’Etna è caratterizzato da uno spostamento verso ...

Il nuovo aggiornamento di Final Fantasy 14 introduce nuove missioni e altre novità : Recentemente è stata pubblicato un trailer dedicato alla nuova patch per Final Fantasy 14, tale aggiornamento introduce nuovi elementi tra cui boss, missioni e filmati. Segnaliamo che la prima parte sarà disponibile dall'8 gennaio.Come riporta Polygon, il video mostra anche alcuni indizi (viene mostrata solo la parte inferiore dell'armatura) sull'arrivo di Fran, uno dei protagonisti di Final Fantasy XII. altre novità riguardano l'introduzione ...

Roma : 15 gennaio inizia posa 26 nuove pietre inciampo : Roma – Arrivano a Roma 26 nuove “pietre d’inciampo”, i tradizionali sampietrini dorati posti sui marciapiedi e sulle strade di fronte alle case in cui hanno vissuto ebrei, politici, militari, rom, omosessuali, testimoni di Geova e disabili deportati dai nazisti. La maggior parte di questi, ben sei, saranno collocati nel I Municipio. Ma la lista comprende praticamente tutta Roma. La posa delle nuove pietre iniziera’ ...

Star Citizen : due video mostrano le nuove feature in arrivo mentre prosegue il processo contro Crytek : Cloud Imperium Games ha pubblicato oggi due video che mostrano in azione le nuove feature in arrivo per Star Citizen, dandoci inoltre la possibilità di dare uno sguardo ad alcune ambientazioni inedite che saranno implementate con la patch 3.4 prima della fine dell'anno.Come riporta Twininfinite, con i video riceviamo un assaggio dell'aspetto finale del distretto commerciale di Lorville, una nuova area su Hurston. In seguito, il focus si sposta ...

Sgombero del Moi a Torino - il portavoce del Comitato Ex Moi : 'Sfollati saranno costretti a nuove occupazioni' : 'Questo posto è nato nel 2013 dopo la chiusura di centinaia di centri accoglienza. Gli sfollati saranno costretti a nuove occupazioni per trovare un tetto sotto il quale vivere'. Così un portavoce del ...

Pipistrelli - rospi elfi : nuove specie scoperte nel Grande Mekong : Secondo l'ultimo Living Planet Report del Wwf, circa il 60% delle popolazioni animali in tutto il mondo sono in declino negli ultimi 40 .

Palestre scolastiche nuove in tutti i Municipi di Roma : Una #PalestraNuova all’anno in ogni Municipio. Roma investe nei giovani con una nuova programmazione che garantisce pari opportunità per l’accesso

F1 - due nuove minacce per Lewis Hamilton : il britannico costretto a vedersela con due avversari inediti : Nella prossima stagione il campione del mondo dovrà fare attenzione anche a due giovani terribili come Max Verstappen e Charles Leclerc Non sarà solo Sebastian Vettel l’avversario di Lewis Hamilton per il titolo mondiale 2019, il britannico infatti dovrà vedersela anche con due piloti agguerriti come Max Verstappen e Charles Leclerc. photo4/Lapresse Se dell’olandese qualcosa Lewis già conosce, il monegasco sarà una sorpresa ...

Gboard aggiunge il supporto per oltre 50 nuove varietà linguistiche : Google continua ad aggiungere nuove varianti linguistiche a Gboard che questa volta ne riceve più di 50, molte delle quali poco conosciute. Dal momento che Google non ha fornito tutti i nomi nel log delle modifiche e la pagina di supporto non è ancora stata aggiornata, mancano ancora 19 voci alla lista. L'articolo Gboard aggiunge il supporto per oltre 50 nuove varietà linguistiche proviene da TuttoAndroid.

Strasburgo : mentre il giornalista italiano lotta per la vita emergono nuove testimonianze : Gli orrori della strage di Strasburgo, che hanno insanguinato la notte dell'11 dicembre, sembrano non avere fine. Il presunto attentatore, Cherif Chekatt, è in fuga ed attualmente nessuno sa dove si trovi. Intanto, uno dei 13 feriti, Antonio Megalizzi, giornalista italiano rimasto coinvolto nella sparatoria, lotta tra la vita e la morte. Chi è Cherif Chekatt Il colpevole delle 3 morti innocenti e dei 13 feriti gravi è un 29enne di origini nord ...