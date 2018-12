Da Il Trono di Spade 8 a The Passage | da True Detective 3 a Veep 7 | le dieci serie tv più

Le follie anti-spoiler de Il Trono di Spade 8 - quando la sicurezza danneggia anche il cast : Per prevenire la fuoriuscita di spoiler de Il Trono di Spade 8, la produzione ha adottato misure di sicurezza senza precedenti. Copioni fasulli, scene girate due volte per sviare i curiosi, appostati nei pressi delle location mentre tentavano di fotografare il set, e ovviamente l'uso di iPad per divulgare le comunicazioni, piuttosto che l'utilizzo di un normale servizio postale. Il sistema adottato dalla security è più che lecito, dato che in ...

Torna Khal Drogo ne Il Trono di Spade? Jason Momoa chiarisce ogni dubbio dopo l’addio alla serie : Rivedremo mai Khal Drogo ne Il Trono di Spade? ogni anno i fan della saga fantasy si pongono la stessa domanda, senza riuscire a trovare una risposta positiva - probabilmente perché il personaggio è ormai deceduto nella prima stagione, e dubitiamo possa Tornare, anche solo per un flashback nell'ultimo ciclo di episodi. Jason Momoa ha quindi chiarito ogni dubbio in merito alla possibilità di rivedere Khal Drogo ne Il Trono di Spade, spiegando ...

Un veterano del Trono di Spade nel cast di The Crown 3 - quale ruolo per Charles Dance? : Continua ad arricchirsi di volti interessanti il cast di The Crown 3, in arrivo su Netflix nel 2019: la produzione ha aggiunto un attore di Game of Thrones ai protagonisti della terza stagione e si tratta di Charles Dance, che molti probabilmente ricorderanno per il suo lavoro nei panni di Tywin Lannister nella serie fantasy della HBO. L'attore ha firmato per un ruolo nella prossima stagione di The Crown, ma Netflix non ha ancora svelato chi ...

Il finale de Il Trono di Spade come le Nozze Rosse - Richard Madden prevede una strage : “Sono solo uno spettatore” : come sarà il finale de Il Trono di Spade? Anche Richard Madden ha voluto dire la sua. Ogni attore del cast ha anticipato qualcosa sull'ultimo episodio della serie, che come si prevede, culminerà con l'attesissima battaglia di Westeros. L'ex Robb Stark della saga fantasy, uscito di scena nella terza stagione, è pessimista al riguardo e prevede un finale degno delle Nozze Rosse. Tante sono le domande che attanagliano i fan di Game of Thrones. I ...

Nell’ultima stagione de Il Trono Di Spade ci saranno i ragni di ghiaccio? L’indizio di George R.R. Martin (foto) : Nell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade potremo vedere i ragni di ghiaccio. Lo svela George R.R. Martin, creato della saga letteraria, che ha postato su Twitter un'immagine di queste terrificanti creature. Per capire di cosa stiamo parlando, è bene fare un salto indietro nel tempo. Ricordate le storie che la vecchia Nan raccontava al piccolo Bran durante la prima stagione della serie? In questo ciclo di racconti, la signora, seduta ...

Una teoria su Gendry ne Il Trono di Spade 8 anticipa il suo ruolo chiave? La profezia di Fuoco e Ghiaccio : Da ormai diverso tempo i fan si chiedono quale sarà il ruolo di Gendry ne Il Trono di Spade 8. I lettori fedeli della saga letteraria di George R. R. Martin sono infatti convinti che il figlio illegittimo del defunto re Robert Baratheon potrebbe riservare delle sorprese. Questa folle teoria sembra aver trovato un fondo di verità in Fuoco e Ghiaccio, il più recente romanzo dell'autore, da poco uscito nelle librerie. ATTENZIONE: DA QUI ...

Il finale de Il Trono di Spade secondo Gwendoline Christie : “Devastante - andrete tutti dallo psicologo” : Cresce l'attesa (e l'ansia) per il finale de Il Trono di Spade. A quattro mesi dal lancio dell'ultima stagione, Gwendoline Christie si unisce agli attori del cast che hanno descritto l'episodio conclusivo della serie come il più devastante. L'interprete di Brienne di Tarth, però, non è stata molta delicata: la star ha infatti avvisato i fan che dopo il finale bisognerà ricorrere alla psicoterapia. L'attrice è stata intervistata da E! Online ...

Come restare vivi ne Il Trono di Spade - uno studio svela i segreti per non morire in guerra : Vi siete mai chiesti: ma Come fanno ad essere ancora vivi dopo tutte queste stagioni de Il Trono di Spade? Con l'arrivo del capitolo conclusivo, fan di tutto il mondo si chiedono chi riuscirà a conquistare l'ambito potere, ma la corsa al Trono ha coinvolto anche scommettitori e perfino scienziati. Con oltre metà dei personaggi deceduti, chi riuscirà a sopravvivere alla battaglia finale de Il Trono di Spade? Gli epidemiologi dell’Australian ...

Trono di Spade visto dalla scienza : le donne nobili hanno più chance di sopravvivere : Due epidemiologi dell'Australian Institute of Health Innovation alla Macquarie University di Sydney, Reydar Lystad e Benjamin Brown, sono, oltre che scienziati, anche fan accaniti di Game of Thrones (in Italia Trono di Spade). I due scienziati hanno dato uno sguardo scientifico alle prime sette stagioni per formulare teorie su chi ha più possibilità di vivere e chi di morire, perdendo la chance di conquistare l'ambitissimo Trono di Spade. ...

Il Trono di Spade 8 - nel primo teaser lo scontro tra fuoco e ghiaccio : Potevano stupirci con effetti speciali e lo hanno fatto. Con una marcia in più perché gli effetti speciali da urlo li hanno inseriti in una sequenza minimal. Dei personaggi dl Trono di Spade 8, infatti, seguendo il concetto stuzzicante e insieme elegante del “less is more”, non c’è traccia eppure l’idea di quello che sarà la stagione esce chiarissima. I 30 secondi effettivi (escludendo i titoli) del primo teaser ...

Il nuovo teaser de Il Trono di Spade 8 si tinge di fuoco e ghiaccio : Lannister contro Stark e Targaryen? (video) : fuoco e ghiaccio si incontrano nel nuovo teaser de Il Trono di Spade 8. Una metafora che i fan della serie avranno ben colto. Nella notte, HBO ha rilasciato un breve video in cui anticipa la battaglia finale nell'ottava e ultima stagione della saga fantasy. La clip non dice assolutamente nulla di inedito, ma lascia molto all'immaginazione. I territori di Westeros e Roccia del Drago subiscono degli improvvisi cambiamenti. Il ghiaccio inizia ad ...

Se Juve-Inter fosse serie tv : il derby d'Italia come 'Il Trono di Spade' : E se Juventus-Inter fosse una serie tv? In fondo, il derby d'Italia è un condensato di attese, emozioni ed effetti speciali degno dei migliori show per il piccolo schermo, interpretato da protagonisti ...

Sophie Turner e Joe Jonas presto sposi - tutti i dettagli sul matrimonio tra la star e l’attrice de Il Trono di Spade : Sophie Turner e Joe Jonas fanno coppia fissa da ormai più di due anni. Dopo aver annunciato il fidanzamento, i due sono pronti a compiere il grande passo. Il musicista e l'attrice interprete di Sansa stark ne Il Trono di Spade sono sempre stati riservati sulla loro relazione, e solo negli ultimi mesi si sono lasciati andare, rendendo pubbliche alcune delle loro apparizioni (come l'iconico scatto in cui si sono vestiti come i coniugi Addams per ...

HBO lavora a uno spin-off de Il Trono di Spade su Jon Snow? Kit Harington dice la sua : Se pensate che tra gli spin-off de Il Trono di Spade ci sia anche quello dedicato a Jon Snow, bisogna ricredersi. La HBO ha lanciato diverse idee su progetti legati all'universo creato da George R. R. Martin, e molti sperano di poter rivedere uno dei protagonisti della saga. Il prolifico autore fantasy ha una valanga di opinioni al riguardo, e tra queste vi è l'idea di una serie incentrata sui cittadini di Approdo del Re - in sostanza, quei ...