Cristiano Ronaldo chiama | Messi risponde | anche la ‘Pulce’ in Italia? “Le mie sfide si

Sampdoria - Giampaolo : 'Quagliarella è il nostro Cristiano Ronaldo' : Il Cristiano Ronaldo della Sampdoria? 'È Quagliarella, senza dubbio è il nostro CR7, ma lo sarebbe in qualsiasi squadra. Segna in continuazione, ogni domenica lascia il proprio autografo: sotto il ...

Juventus - la probabile formazione contro la Samp : riposa Bonucci e torna Cristiano Ronaldo : Per la Juve, oggi, è già vigilia della partita di campionato contro la Sampdoria. I bianconeri, stamani, sono scesi in campo alla Continassa per limare gli ultimi dettagli tattici, anche perché domani la partita è alle 12:30 e perciò Massimiliano Allegri non potrà far svolgere nessuna rifinitura ai suoi ragazzi. La Juventus, per la partita contro la Sampdoria, schiererà alcune novità a partire dal centrocampo dove tornerà Miralem Pjanic e in ...

Raffaella Fico a Vieni da me : “Cristiano Ronaldo non mi ha ringraziato” : Le nuove dichiarazioni di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo Raffaella Fico è tornata a parlare di Cristiano Ronaldo a Vieni da me, il nuovo programma di Rai Uno. Qualche mese fa la soubrette ha difeso il calciatore della Juventus dalle accuse di molestie. L’ex del Grande Fratello ha vissuto una fugace relazione con il portoghese […] L'articolo Raffaella Fico a Vieni da me: “Cristiano Ronaldo non mi ha ringraziato” ...

Cori contro Koulibaly - l Inter 'Razzisti fuori dalla nostra storia'. Cristiano Ronaldo 'No alla discriminazione : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

Juventus - recuperato Bernardeschi : contro la Sampdoria tornano Cristiano Ronaldo e Pjanic : Questa mattina la Juve si è subito rimessa al lavoro dopo il pareggio di Bergamo. I bianconeri, infatti, si sono già proiettati alla partita contro la Sampdoria. In vista di questo match sono in arrivo buone notizie per la Juventus poiché Federico Bernardeschi stamani ha ripreso a lavorare con i compagni. Dunque il numero 33 bianconero potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese perciò sta ...

Calcio - Cristiano Ronaldo difende Koulibaly : “No alle discriminazioni” : Cristiano Ronaldo ha voluto dire la sua rispetto a quanto accaduto ieri nel match di San Siro tra Inter e Napoli ed i cori razzisti all’indirizzo del calciatore dei partenopei Kalidou Koulibaly. Il campione della Juventus, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto, con messaggio allegato, in sostegno del difensore senegalese vittima purtroppo dei buu nell’incontro del “Meazza”. Il lusitano si è ...

Koulibaly - cori razzisti Inter. Cristiano Ronaldo si schiera su Instagram : Il difensore del Napoli: "Orgoglioso del colore della mia pelle". Procura Figc: "La gara andava sospesa". Il sindaco Sala si scusa a nome di Milano. Ancelotti: "La prossima volta ci fermiamo". De ...

Caso razzismo - Cristiano Ronaldo : "Ci vuole educazione e rispetto" : ... che ho condiviso perchè credo che quello sia il messaggio che appartiene anche a me come essere umano, napoletano, italiano e cittadino del mondo. Purtroppo il razzismo nel nostro paese avanza, ...

Cori contro Koulibaly - Cristiano Ronaldo 'No a razzismo e discriminazione : ... @Cristiano, in data: Dic 27, 2018 at 1:28 PST CR7 E BOATENG CON Koulibaly - Unanime la reazione del mondo del calcio. Tra i primi a prendere le difese del centrale senegalese è stato Cristiano ...

Ululati Koulibaly - Cristiano Ronaldo : 'Ci vorreberro sempre educazione e rispetto. No al razzismo' : Visualizza questo post su Instagram Nel mondo e nel calcio Ci vorreberro sempre educazione e rispetto. No al razzismo e a qualunque offesa e discrimination!!! Un post condiviso da Cristiano Ronaldo , ...

Cori Koulibaly - il messaggio del calciatore della Juve Cristiano Ronaldo : Cori Koulibaly – Cori shock ieri a San Siro contro Koulibaly nella gara di campionato tra Inter e Napoli, negli ultimi minuti il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ha deciso di schierarsi al fianco del calciatore del Napoli, ecco il messaggio del portoghese su Instagram: “Nel mondo e nel calcio ci vorrebbero sempre educazione e rispetto. No al razzismo e a qualunque offesa e discriminazione!!!”. messaggio ...

Inter-Napoli - interviene anche Cristiano Ronaldo : parole forti di CR7 contro gli ululati razzisti a Koulibaly [FOTO] : Il giocatore della Juventus ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme a Koulibaly, condannando gli insulti razzisti rivolti al senegalese durante Inter-Napoli Rispetto per gli avversari e grande umanità, caratteristiche che non mancano a Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è riuscito a rimanere impassibile dopo quanto successo a Koulibaly durante Inter-Napoli, condannando i cori razzisti ricevuti dal giocatore del Napoli. Un ...

Messi : "Vorrei lavorare ancora con Guardiola. La rivalità con Cristiano Ronaldo è un bene per il pubblico" : "Sono nella migliore squadra del mondo, voglio restare qui" Con Cristiano Ronaldo, Messi ha condiviso anche anni di lotte per la conquista del Pallone d'Oro . Quest'anno, a interrompere il duopolio ...

Cristiano Ronaldo salva la Juve dalla sconfitta con una zuccata : La Juventus, ieri nella giornata di Santo Stefano, ha affrontato l'Atalanta presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Tutti nell'ambiente bianconero erano consapevoli che la partita non sarebbe stata facile, perché solitamente gli orobici in casa sono capaci di mettere in difficoltà le big di Serie A. L'ingresso di CR7 cambia volto alla gara Le aspettative non sono state disattese; infatti, dopo un avvio arrembante dei bianconeri che hanno ...