Crescono i ricavi delle televisioni L' editoria va giù di 900 milioni

Agcom - focus sui bilanci dal 2013 : Crescono ricavi nel comparto dei media : Il settore dei media, nel quinquennio 2013-2017, ha registrato risultati in chiaroscuro, con il comparto televisivo che ha visto i ricavi delle principali imprese aumentare di oltre 300 milioni di euro, mentre quelli del settore editoria contrarsi complessivamente di oltre 900 milioni (-17,7%). È quanto viene fotografato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel focus bilanci 2013 – 2017 pubblicato oggi e ...

Media - Agcom : Crescono ricavi per tv e operatori di rete ma editoria perde il 17 - 7% : Risultati disomogenei per il settore dei Media nei cinque anni tra il 2013 e il 2017 . Continua la crisi del settore dell'editoria che, nel quinquennio, ha registrato una contrazione di oltre 900 ...

Crescono i ricavi tv - male l'editoria : Il settore dei media, nel quinquennio 2013-2017, ha registrato risultati in chiaroscuro, con il comparto televisivo che ha visto i ricavi delle principali imprese aumentare di oltre 300 milioni di ...

La qualità del cibo paga : Crescono i ricavi di Dop e Igp : 'I dati che emergono dal rapporto - ha detto il direttore generale di Ismea, Raffaele Borriello - dimostrano come il sistema delle indicazioni geografiche rappresenti una solida realtà dell'economia ...

Inter - Crescono i ricavi da sponsor e tv : ma dalla Cina non pagati 105 milioni : Continuano a crescere i ricavi da sponsor e diritti tv per l'Inter ma resta il tema dei ricavi dalla Cina non ancora pagati per il club nerazzurro. L'articolo Inter, crescono i ricavi da sponsor e tv: ma dalla Cina non pagati 105 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Crescono ricavi da sponsor e tv : dalla Cina non pagati oltre 100 milioni : Continuano a crescere i ricavi da sponsor e diritti tv per l'Inter ma resta il tema dei ricavi dalla Cina non ancora pagati per il club nerazzurro. L'articolo Inter, crescono ricavi da sponsor e tv: dalla Cina non pagati oltre 100 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pirelli - Crescono i ricavi nei primi nove mesi dell'anno : Pirelli approva i conti relativi al periodo gennaio-settembre 2018, mostrando ricavi in aumento e confermando i target previsionali per l'intero esercizio. Il marchio produttore di pneumatici registra ...

Atlantia - crollo ponte Genova impatta su utili ma Crescono ricavi e traffico : Il crollo del ponte di Genova impatta negativamente sulla profittabilità di Atlantia , che vede però crescere il traffico sulla rete autostradale estera e sugli aeroporti. La holding di partecipazioni ...

La passione per il ciclismo : Crescono gli italiani che lo praticano in modo amatoriale e aumentano i ricavi per il settore : ...del rapporto Basta dare una rapida occhiata al report in questione per capire come ormai la pratica di massa del ciclismo si stia rivelando un vero e proprio fattore per la crescita dell'economia. ...

Alitalia - Crescono ancora i ricavi da traffico passeggeri : Nel mese di ottobre Alitalia registra una nuova crescita dei ricavi da passeggeri, del 6,7% rispetto ad ottobre 2017 , "trainata sia dai collegamenti internazionali che da quelli intercontinentali". ...

Inter - Crescono i ricavi da abbonati : nel 2018/19 incassi per 11 milioni : Salgono i ricavi da abbonamenti per l'Inter, come emerge dalla relazione al 30 giugno 2018 di Inter Media and Communication. L'articolo Inter, crescono i ricavi da abbonati: nel 2018/19 incassi per 11 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rallenta la crescita di Facebook : i ricavi Crescono solo del 33% : Dopo la batosta Amazon, arrivano i conti di Facebook che Rallenta. Anche se l'utile del terzo trimestre supera le attese salendo a 1,76 dollari per azione, i ricavi crescono 'solo' del 33% a 13,73 ...

Fca - utile adjusted terzo trimestre +51% a 1 - 4 mld. Crescono anche i ricavi : +9% a 28 - 77 mld : TORINO - Fca ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile netto adjusted di 1,396 miliardi di euro, in crescita del 51% rispetto allo stesso periodo di un anno. L'utile netto,...

Inter - nel 2019 Crescono i ricavi da Nike : numeri lontani dalle big d’Europa : Nel 2019 torneranno a salire i ricavi dalla sponsorizzazione di Nike per il club nerazzurro: numeri lontani dalle big d'Europa. L'articolo Inter, nel 2019 crescono i ricavi da Nike: numeri lontani dalle big d’Europa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.