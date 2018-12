Cosa è successo nel 2018? Un anno di eventi in Italia e nel mondo

New York - il cielo si tinge di azzurro in piena notte : ecco Cosa è successo : Prima un boato, poi il cielo colorato di un azzurro intenso nel cuore della notte. Curiosità alle stelle, ma anche comprensibile preoccupazione sui social network, quando si è verificato lo ‘strano fenomeno’ che non si era mai visto prima a New York. Gli abitanti della Grande Mela hanno vissuto attimi di paura e si sono riversati in rete per capire cosa stesse succedendo. Qualcuno ha addirittura ipotizzato extraterrestri in arrivo o una guerra ...

Scontri Inter-Napoli - ecco Cosa è successo prima e dopo la partita : agguato pianificato dagli ultrà interisti - del Varese e del Nizza : Alle 19.30 gli ultrà, un centinaio, coperti da passamontagna e armati di mazze da baseball, coltelli, bastoni e asce, si sono aperti l’assalto coperti dai fumogeni e hanno circondato un convoglio di pulmini e macchine con a bordo ultrà napoletani

L'Eredità - la sconfitta della campionessa Viviana e la voce inquietante : Cosa è successo da Flavio Insinna? : Già, la super-campionessa Viviana Filomena ha creato non pochi problemi alla Rai e a Flavio Insinna. Siamo a L'Eredità, il quiz pre-serale di Rai 1 campione di ascolti, dove la bellissima Viviana in tre puntate ha portato a casa quasi 140mila euro. Cifre da urlo, ottenute indovinando due volte la pa

Gli scontri con mazze e catene e l'investimento del tifoso nerazzurro : Cosa è successo a Milano prima di Inter-Napoli : Il questore di Milano, Marcello Cadorna, l'ha definita "un'azione squadristica ignobile". Erano le 19.30 circa, mancava un'ora all'inizio della partita tra Inter e Napoli quando, a un paio di chilometri dallo stadio Meazza, sono partiti gli scontri tra ultras. I tafferugli hanno avuto una conclusione tragica: un tifoso dell'Inter, Daniele Belardinelli, di 35 anni, è stato investito. Trasportato in ospedale in codice rosso è morto ...

Scontri Inter-Napoli - Cosa è successo : Un tifoso morto, diversi arresti, probabilmente un agguato organizzato. E' il bilancio di quanto accaduto mercoledì sera a Milano , poca distanza dallo stadio San Siro, prima della partita Inter-...

Cosa è successo alla fine di Inter-Napoli : Il difensore senegalese Kalidou Koulibaly è stato espulso dopo aver applaudito polemicamente l'arbitro, ma molti lo difendono perché aveva subito cori razzisti per tutta la partita

Sampdoria - tifosi contro Ferrero : ecco Cosa è successo nelle ultime ore : Si è giocata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha visto il successo della Sampdoria contro il Chievo. Stagione molto positiva per i blucerchiati che stanno attraversando un ottimo momento, in particolar modo strepitosa la stagione di Fabio Quagliarella, autore di un altro gol. Nel frattempo è sempre più pesante la contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Ferrero. “Indagato per ...

Frosinone Milan - Ciano segna ma il Var annulla : ecco Cosa è successo. LA FOTOSEQUENZA : il 38' quando il Frosinone passa in vantaggio contro il Milan. Ciano batte Donnarumma e il Benito Stirpe esplode, ma poi ecco entrare in scena il Var. E dopo la decisione di Guida anche un 'malinteso' ...

Vince un milione e li perde un attimo dopo. Da restarci secchi : Cosa è successo : Come nel film: “Ho vinto la lotteria di Capodanno”. Ma con un finale ancora peggiore. Se infatti nella pellicola cult degli anni ’80 i soldi finiscono ad una casa di riposo per ciechi stavolta non arrivano da nessuna parte. Quello che resta è solo tanta delusione, specie quando la somma è di un milione. Non è uno scherzo di Carnevale ma un vero e proprio dramma avvenuto in Svizzera ad un uomo, Andreas Burkli, che – scrive la BBC online ...

Mara Venier come Barbara d’Urso a Domenica In : Cosa è successo : Barbara d’Urso: Mara Venier saluta Antonio Ricci e cita I nuovi Mostri Mara Venier a Domenica In non si è lasciata mancare nulla e già ad inizio puntata ha fatto subito parlare di se anche su Twitter grazie a quella che è sembrata una pura imitazione di Barbara d’Urso. E’ ormai abitudine della conduttrice di Domenica Live di salutare Antonio Ricci ogni qual volta che accadeva qualcosa di inaspettato e di divertente ...

Per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà : 'Non credete ai giornali - dirò io Cosa è successo' : Un giorno dirò al mondo esattamente cosa è successo, perché è successo e com'è la mia vita oggi ma finché non sono pronta a condividerlo con le persone, per favore smettetela di curiosare e di ...

Per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà : “Non credete ai giornali - dirò io Cosa è successo” : Sono passati meno di sei mesi da quanto è finita in rianimazione per overdose e per la prima volta Demi Lovato parla della sua sobrietà rivolgendosi direttamente al pubblico, senza alcuna mediazione. Da quando lo scorso novembre è tornata a casa, in tempo per votare alle elezioni di medio termine invitando tutti a seguire il suo esempio, la popstar non ha rilasciato interviste né parlato della sua salute. Ma quel ricovero d'urgenza dopo un ...

Shutdown : Cosa è successo stavolta e perchè le borse crollano? : Ci risiamo, almeno per chi segue l'economia Usa, quello dello Shutdown è un problema che si ripresenta spesso, in realtà negli ultimi anni, un po' troppo spesso rispetto al passato, e che a volte, come in questo caso, è usato come una ...

Stefano Sala fermato dalle forze dell’ordine : Cosa è successo : Stefano Sala ha un contrattempo dopo il Grande Fratello Vip Stefano Sala ha avuto un inconveniente dopo il Grande Fratello Vip. Su Instagram Stories il modello ha raccontato una sua piccola disavventura, commentando: “Eccoci qui, pazzesco, non faccio in tempo a uscire dalla casa che le forze dell’ordine mi hanno già beccato. Grande Ste, complimenti sei un gran testa di min***a”. L’attore è stato fermato per un ...