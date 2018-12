Cori Koulibaly | Di Francesco | “razzismo? Fermiamoci 10 minuti”

calcioweb.eu

: Incredibile ma vero. Il ministro #Salvini ha appena detto che è stato sacrosanto non interrompere #InterNapoli e ch… - lucianonobili : Incredibile ma vero. Il ministro #Salvini ha appena detto che è stato sacrosanto non interrompere #InterNapoli e ch… - vittoriozucconi : Vi (ci) faccio una domanda brutale: se Zielinski avesse messo dentro quel pallone all'84' saremmo così (giustamente… - DiMarzio : #CristianoRonaldo sta con #Koulibaly. Il portoghese su Instagram: 'No al razzismo' -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)– Si torna subito in campo per il campionato di Serie A ma non si può dimenticare il brutto gesto dei tifosi dell’Inter con irazzisti nei confronti di, ecco le parole di Di: “Bisogna dare un segnale contro il razzismo. Fermarsi anche per 10 minuti per far capire che così non si può andare avanti”. Poi su match contro il Parma: “come ferma Gervinho? Ho fatto comprare dalla società 3 o 4 fucili, così gli spariamo… Battute a parte, dovremo essere bravi nella marcature preventive”.“Sto con Carlo Ancelotti totalmente, ho sposato pienamente ciò che dice. Se lo Stato non riesce a regolamentare le problematiche, dobbiamo essere noi a dare risposte importanti. Sto con lui”. Sul mercato: “si possono guardare tutti i reparti, dipende dalle situazioni che si creano sul mercato e dai ...